Farroupilha x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir ao clássico Bra-Far pela Copa FGF

Farroupilha e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h, pela segunda rodada da Copa FGF. A partida acontece no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.
O mando de campo da partida é do Farroupilha, que precisou buscar outro estádio para receber o confronto. Isso porque o tradicional Nicolau Fico foi vendido pelo clube e demolido para a construção de um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, futura casa do Farrapo, segue em obras e ainda não foi concluída.
O Bra-Far volta a acontecer em uma partida oficial após quase 13 anos. O último duelo aconteceu em outubro de 2013, pela Copa Sul-Fronteira, quando o Xavante goleou por 4 a 0, no Bento Freitas.
Como chegam os times
O Farroupilha, treinado por Bruno Coelho, fez três jogos-treino de preparação para a Copa FGF, vencendo todos. No único compromisso oficial da temporada, o Farrapo empatou em 1 a 1, com o Bagé, fora de casa.
Já o Brasil, vem de vitória na Copa FGF, mas vive uma crise na Série D. O Xavante empatou sem gols com o São José, no Bento Freitas, na última partida, e ampliou para quatro jogos a seca de vitórias no campeonato nacional. Por isso, a tendência é de time alternativo, focando no confronto com o São Joseense, em Curitiba, no domingo (24).
Prováveis escalações
Farroupilha: Pedro; Sorisso, Vicente, Wendell e Matheus Rosa; Marlon Bica, Digão e Léo Ferraz; Agustín Milar, Christiel e Diego. Técnico: Bruno Coelho.
Brasil: Davi; Yuri, Tony Lucas, Zamora (Saulo) e Otávio; Alan, T. Henrique, Guty, Daniel e Samuel; Morbeck. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem
Tiago Lucas Rodrigues auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi, Rafael dos Santos Alves e Geovane Luis Da Silva.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.
