Farroupilha marca no fim e empata com o Bagé pela Copa FGF 

Equipes somaram o seu primeiro ponto na competição. Káren Rodrigues / Acesso Imagens

O Farroupilha voltou aos gramados nesta quarta-feira (13) para disputar uma partida oficial após 564 dias. Na estreia da Copa FGF, o Farrapo empatou em 1 a 1 com o Bagé, no estádio Pedra Moura.

O time da casa criou as melhores chances da partida e abriu o placar aos 29 minutos da segunda etapa, com o centroavante Michel, depois de já ter acertado a trave em duas oportunidades. Apesar da pressão adversária, o Farrapo reagiu e chegou ao empate aos 41 minutos, com Endrew.

Com os resultados da primeira rodada, o Brasil de Pelotas lidera o Grupo B, com três pontos conquistados na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé. Já o Farroupilha e o Jalde-Negro somam um ponto cada e aparecem no meio da tabela.

A segunda rodada da Copinha será marcada por clássicos. Na quarta-feira (20), Guarany e Bagé disputam o Ba-Gua. Já no dia seguinte, Brasil e Farroupilha fazem o primeiro Bra-Far dos últimos 13 anos. Ambas partidas acontecem no estádio Estrela D'Alva.

Estreia de Walter