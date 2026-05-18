Ex-Inter, Walter deixa o Farroupilha dias após ser anunciado pelo clube

Atleta participou de três treinamentos com a camisa do Farrapo. Vinícius Teixeira (@vtfotografias__) / Imagem cedida

O centroavante Walter está de saída do Farroupilha. O atacante de 36 anos acertou a rescisão contratual com o clube no domingo (17) para retornar a Maceió e acompanhar a esposa na reta final da gravidez.

Anunciado pelo Farrapo no dia 9 de maio, Walter chegou a Pelotas no mesmo dia e foi recepcionado na rodoviária pela direção do clube. No dia seguinte, foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa realizada na Fernando Repasses, empresa responsável por custear o salário do atleta.

Na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), o centroavante participou de treinamentos e tinha a expectativa de estrear na quarta-feira (13), diante do Bagé, pela primeira rodada da Copa FGF. No entanto, o nome do jogador não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o impediu de atuar.

Fora da partida, Walter viajou para Porto Alegre para ficar com a filha mais velha. Ainda no dia do jogo, recebeu uma ligação da esposa relatando complicações na reta final da gravidez, situação que já havia gerado impasse durante as negociações com o Farroupilha.

O atacante permaneceu na Capital até sexta-feira (15), quando voltou a Pelotas e se reapresentou junto ao restante do elenco. Walter treinou normalmente no que acabou sendo sua última atividade com a camisa do Farrapo. Depois, retornou a Porto Alegre para definir seu futuro.

No domingo à tarde, uma reunião com a direção do clube selou a rescisão contratual e a saída do atleta.

Novo reforço e sequência da temporada

Com a saída do centroavante, a direção do Farroupilha alega já estar no mercado em busca de um novo "nome de impacto" para a sequência da Copa FGF. A tendência é que o clube busque um atacante para repor a baixa.

O Farrapo está no Grupo B da Copa FGF, ao lado de Brasil, Bagé e Guarany. Além da Copinha, o clube ainda disputa a Terceirona, a partir de setembro.

Comandado pelo técnico Bruno Coelho, a equipe empatou em 1 a 1 na estreia diante do Bagé, fora de casa. O próximo compromisso é o clássico Bra-Far, diante do Brasil, na quinta-feira (17), às 15h, no Estrela D'Alva, em Bagé.

Além do Estrela D'Alva, o Farroupilha também mandará algumas partidas na Boca do Lobo, em Pelotas. A necessidade ocorre porque o clube vendeu o tradicional Estádio Nicolau Fico, que foi demolido para dar lugar a um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, nova casa do Farrapo, ainda está em construção e não teve as obras concluídas.