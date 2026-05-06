Ex-Inter, centroavante Walter acerta com o Farroupilha, de Pelotas

O Farroupilha acertou a contratação do centroavante Walter, ex-Inter. O jogador, de 36 anos, chega a Pelotas nesta sexta-feira (8) para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube.
Walter estava no Atlético Alagoinhas, onde disputou sete partidas e não marcou gols. Desde a saída do clube baiano, treinava em um centro de treinamento particular em Maceió.
A negociação entre o atacante e o Farroupilha começou há cerca de duas semanas. O principal entrave era a situação familiar: a esposa do jogador está grávida de oito meses. Após conversas com a família, porém, Walter optou por aceitar a proposta e atuar no futebol gaúcho.
Reforço para temporada do centenário
Walter passa a integrar o elenco do agora centenário Farroupilha, que completou 100 anos em 26 de abril.
Além do centroavante, o clube também anunciou outros nomes conhecidos do futebol do interior gaúcho, como os atacantes Léo Ferraz e Christiel, além do lateral Matheus Rosa.
O Farrapo disputará a Copa FGF a partir da próxima semana e a Terceirona Gaúcha, prevista para setembro.
A equipe será comandada pelo técnico Bruno Coelho e mandará os jogos da Copinha no Estádio Torquato Pontes, do Riograndense, em Rio Grande.
Passagem por Pelotas
Walter teve passagem pelo Pelotas, em 2023. O centroavante ficou no clube entre maio e agosto daquele ano.
Ao todo, foram cinco partidas, com 60 minutos jogados e nenhum gol marcado. O jogador ficou marcado por ter perdido o pênalti na eliminação da equipe diante do Monsoon, na Divisão de Acesso.
