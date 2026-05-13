Estreia de Walter pelo Farroupilha será em clássico contra o Brasil de Pelotas

Atleta treina com o restante do elenco desde segunda-feira. Vinícius Teixeira (@vtfotografias__) / Imagem cedida

O centroavante Walter vai fazer sua estreia pelo Farroupilha somente no clássico contra o Brasil de Pelotas, no dia 21. Sem conseguir ser regularizado a tempo, o atleta está fora do confronto contra o Bagé, nesta quarta-feira (13), e teve adiada sua primeira partida pelo Farrapo.

Para atuar diante do Jalde-Negro, na primeira rodada da Copa FGF, o centroavante precisava ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda nesta quarta-feira (13), o que não aconteceu. Para a partida, o Farrapo terá 22 jogadores à disposição do técnico Bruno Coelho.

Preparação para a estreia

Fora da partida contra o Bagé, o centroavante ganha mais uma semana de preparação para a estreia. Walter não atua desde 12 de abril, quando deixou o Atlético Alagoinhas, da Bahia. Desde então, vinha treinando em uma academia particular em Maceió.

O centroavante desembarcou em Pelotas no sábado (9) e desde segunda-feira (11) treina normalmente com o restante do elenco do Farroupilha.

Clássico

O Farroupilha enfrenta o Brasil no dia 21, uma quinta-feira, às 15h, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé. O mando de campo é do Farrapo, que está sem o Nicolau Fico e a Arena Ninho do Cardeal.

O clássico Bra-Far não acontece desde março de 2013, quando o Brasil venceu o Farroupilha por 3 a 0 pela Divisão de Acesso. Desde então, as equipes tiveram rumos diferentes e nunca mais foram adversárias em partidas oficiais.

Em 2022, os clubes quase se enfrentaram na Copa FGF. No entanto, o Xavante desistiu da competição semanas antes do começo.



