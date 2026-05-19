Estádio gaúcho receberá dois clássicos em menos de 24 horas

Casa do Alvirrubro terá partidas na quarta-feira e quinta-feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, será palco de dois clássicos em menos de 24 horas. O local receberá o Ba-Gua, entre Bagé e Guarany, e o Bra-Far, entre Brasil e Farroupilha, ambos válidos pela segunda rodada da Copa FGF.

O Ba-Gua 433 está marcado para quarta-feira (20), às 20h. O clássico volta a ser disputado após quase três anos. O último encontro ocorreu em junho de 2023, pela Divisão de Acesso, quando as equipes empataram em 2 a 2, também no Estrela D'Alva.

Os ingressos para o Ba-Gua estão sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 100.

Clássico pelotense em Bagé

No dia seguinte, quinta-feira (21), às 15h, Brasil e Farroupilha fazem um clássico pelotense em Bagé. As equipes voltam a se enfrentar em uma partida oficial após quase 13 anos. O último duelo aconteceu em outubro de 2013, pela Copa Sul-Fronteira, quando o Xavante goleou por 4 a 0, no Bento Freitas.

O mando de campo da partida é do Farroupilha, que precisou buscar outro estádio para receber o confronto. Isso porque o tradicional Nicolau Fico foi vendido pelo clube e demolido para a construção de um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, futura casa do Farrapo, segue em obras e ainda não foi concluída.

Na última terça-feira (12), Brasil e Farroupilha enviaram um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) solicitando a antecipação da partida para quarta-feira (20) e a transferência do jogo para o Bento Freitas, medida que, segundo os clubes, evitaria um prejuízo de R$ 70 mil. No entanto, a entidade rejeitou o pedido e manteve a partida no Estrela D'Alva, na quinta-feira.

Além do Estrela D'Alva, o Farroupilha também mandará partidas na Boca do Lobo. Antes da definição dos locais, o clube chegou a encaminhar acordos com São Paulo e Riograndense para atuar em Rio Grande, mas voltou atrás.

Cuidado com o gramado

Três dias após os clássicos, o Estrela D'Alva volta a receber outra partida. No domingo (24), às 16h, o Guarany enfrenta o Cascavel, pela oitava rodada da Série D.

Estado atual do gramado do Estrela D'Alva. Sérgio Galvani / Guarany FC

Apesar dos três jogos em cinco dias, de acordo com o Guarany, o gramado do Estrela D'Alva não terá nenhuma preparação especial. O clube afirma que diariamente ele recebe os melhores cuidados.