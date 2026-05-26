Emerson da Rosa anuncia novo técnico do Brasil de Pelotas para sequência da temporada

Profissional atua como treinador desde 2021. Rhian Nascimento / Divulgação União Suzano

Laécio Aquino, de 45 anos, é o novo técnico do Brasil de Pelotas. O profissional foi anunciado pelos investidores do Consórcio Xavante, Emerson da Rosa e Fernando Ferreira, na noite desta terça-feira (26).

O novo treinador é ex-jogador de futebol e atua como técnico desde 2021.

No primeiro trimestre, o profissional esteve à frente do Camboriú, no qual levou o clube à semifinal do Campeonato Catarinense, sendo eliminado para o Criciúma, nos pênaltis.

Conforme Emerson da Rosa, coordenador do Departamento de Futebol do clube, o clube já monitorava o nome do profissional e garante que a avaliação foi feita de forma "muito criteriosa".

A reunião entre os membros do Consórcio Xavante e Laécio Aquino que selou a contratação aconteceu na tarde desta terça-feira (26). O profissional viaja para Pelotas na quarta-feira (27) para acompanhar a partida diante do Bagé pela terceira rodada da Copa FGF, quando a comissão técnica fixa, auxiliada por Hélio Vieira, comandará a equipe. Ele fará sua estreia na casamata no domingo (31), diante do Blumenau, no Bento Freitas, pela Série D.

— A gente quer um profissional que tenha fome, um profissional que venha para cá sabendo que essa é a sua oportunidade com o Brasil. O Brasil já fez isso na sua história algumas vezes com um enorme sucesso, de pegar profissionais que não eram profissionais muito badalados. O Laércio é um profissional que no mercado de técnicos ele é muito conceituado, ele é um técnico que a gente tem certeza que ele vai ser um técnico de sucesso e a gente espera que ele seja um técnico de sucesso aqui no Brasil — afirmou Fernando Ferreira.



