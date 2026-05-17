Esportes

Série D
Notícia

Em confronto de gaúchos, Brasil de Pelotas e São José empatam sem gols

Xavante segue na quarta colocação do Grupo A18, mas vê a classificação ameaçada na reta final da primeira fase

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS