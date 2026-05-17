Em confronto de gaúchos, Brasil de Pelotas e São José empatam sem gols

Duelo entre as equipes terminou em 0 a 0 pela segunda vez na competição. Gabriel Costa / G.E. Brasil

No confronto de gaúchos pela Série D, Brasil de Pelotas e São José empataram sem gols, no Bento Freitas, pela sétima rodada. Em um jogo truncado, com poucas oportunidades, o Xavante soma apenas um ponto em casa e amplia a seca de vitórias no campeonato nacional para quatro jogos.



Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos oito pontos e segue na quarta posição do Grupo A16, com os mesmos dois pontos de distância para o Zeca, quinto colocado. Na próxima rodada, no domingo (24), o Brasil vai até Curitiba enfrentar o São Joseense.



Antes disso, pela Copa FGF, o Xavante vai até Bagé, mas para enfrentar o Farroupilha, no Bra-Far. O clássico, que não acontece desde 2013, será disputado na quinta-feira (21), às 15h, no Estrela D'Alva.

O jogo

A partida foi de poucas oportunidades para ambos os lados. O Xavante teve sua melhor oportunidade com Lula, aos 32 minutos do segundo tempo. O zagueiro aproveitou a sobra do levantamento de Streit e tentou encobrir o goleiro Fábio, mas a bola passou por cima do gol.

Do lado visitante, a única finalização no gol foi com o lateral esquerdo Michel, que finalizou da entrada da área aos seis minutos. A bola foi no meio do gol e o goleiro Edson fez a defesa tranquila.

Outro destaque da partida foi uma confusão generalizada entre ambas as equipes, logo após o término do primeiro tempo. Tony Lucas, do Brasil, e Grafite, do Zeca, foram os primeiros a trocar empurrões e levaram o cartão vermelho.



