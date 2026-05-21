Em Bagé, Brasil de Pelotas vence clássico contra o Farroupilha e assume a liderança do grupo na Copa FGF

Meia marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O primeiro Bra-Far disputado fora da Zona Sul teve o Brasil de Pelotas como vencedor. O Xavante venceu o Farroupilha, por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), no Estrela D'Alva, em Bagé, na região da Campanha, pela segunda rodada da Copa FGF. Givigi, no último lance da primeira etapa, marcou o único gol da partida, que marcou o reencontro do clássico após quase 13 anos.

O último duelo entre as equipes havia sido em outubro de 2013, pela Copa Sul-Fronteira, quando o Xavante goleou por 4 a 0, no Bento Freitas.

Com o resultado, o Xavante encerra a segunda rodada na liderança do Grupo B, com seis pontos, enquanto o Farrapo é o terceiro, com um. Na vice-liderança está o Bagé, com quatro, e na lanterna o Guarany, que ainda não pontuou.

Na próxima rodada, o Farroupilha vai novamente até o Estrela D'Alva, mas dessa vez para enfrentar os donos da casa, o Guarany. Já o Brasil recebe o Bagé, no Bento Freitas. Ambas as partidas acontecem na próxima quarta-feira (27).

Antes disso, no domingo (24), o Brasil tem uma decisão pela pela Série D. O Xavante enfrenta o São Joseense, no Paraná, pela oitava rodada.

Leia Mais Bagé leva a melhor no clássico Ba-Gua e volta a vencer o Guarany após mais de 10 anos

Clássico pelotense na Rainha da Fronteira

O mando de campo da partida era do Farroupilha, que precisou buscar outro estádio para receber o confronto. Isso porque o tradicional Nicolau Fico foi vendido pelo clube e demolido para a construção de um supermercado. Enquanto isso, a Arena Ninho do Cardeal, futura casa do Farrapo, segue em obras e ainda não foi concluída.

Na última semana, Brasil e Farroupilha enviaram um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) solicitando a antecipação da partida para quarta-feira (20) e a transferência do jogo para o Bento Freitas, medida que, segundo os clubes, evitaria um prejuízo de R$ 70 mil. No entanto, a entidade rejeitou o pedido e manteve a partida no Estrela D'Alva, na quinta-feira.

Escalações

O Farroupilha entrou em campo com força máxima. O técnico Bruno Coelho repetiu a base da equipe da estreia, quando o Farrapo empatou em 1 a 1 com o Bagé, no Pedra Moura. As únicas mudanças foram a saída do lateral-direito Matheus Rosa e do centroavante Diego para a entrada de Sorisso e Arthur.

Por outro lado, de olho no confronto contra o São Joseense, no Paraná, no domingo (24), pela Série D, Gilson Maciel mandou a campo uma equipe alternativa. Os destaques do time titular estão no zagueiro Saulo, no lateral-direito Tiago Baiano e nos meio-campistas Alan e Germano, que já estiveram no time considerado ideal pelo treinador.

Muitas oportunidades e gol no último lance

O primeiro tempo começou como todo bom e velho clássico: tenso e faltoso. Com o tempo, as equipes se abriram e começaram a criar oportunidades.

O Brasil buscava mais o ataque, enquanto o Farroupilha tentava a transição rápida no contra-ataque.

Primeira boa oportunidade veio aos 11 minutos. Daniel cruzou da esquerda na medida para Germano, na marca do pênalti. O meia tentou a cabeçada mas errou completamente a direção do gol e mandou para fora.

Aos 20, o roteiro se repetiu. Cruzamento da esquerda, dessa vez de Otávio, para cabeçada de Germano. A bola foi fraca, mas tinha a direção do gol. No entanto, Wendell Amaral conseguiu fazer o corte.

Quatro minutos depois, Samuel puxou o contra-ataque para o Brasil. O atacante conduziu a bola desde o campo de defesa e arriscou a finalização da intermediária. No entanto, a bola foi para fora, passando ao lado da trave esquerda do Farrapo.

A primeira chegada mais forte do Farroupilha foi aos 28 minutos. Pedro Colômbia cruzou da esquerda e encontrou Léo Ferraz, que subiu mais alto que a defesa e cabeceou no meio do gol.

No lance seguinte, Givigi arriscou em cobrança de falta e acertou o ângulo direito do goleiro Pedro, que conseguiu fazer a defesa e mandar para escanteio.

O Brasil seguiu pressionando e quase marcou aos 35, quando Gelatti acionou Samuel nas costas da zaga. O atacante ia saindo cara a cara com o goleiro, mas Vicente conseguiu se recuperar e fazer a interceptação antes do chute.

A resposta do Farroupilha veio rápido e em duas oportunidades com Léo Ferraz, aos 37 minutos. Primeiro, o atacante arriscou um chute perigoso de fora da área. A bola desviou e foi para escanteio. Na cobrança, Wendell Pelé cruzou para o camisa 10, que cabeceou na primeira trave e quase marcou por cobertura.

Depois, quem teve a chance e aproveitou foi o Brasil, no último lance da primeira etapa, aos 47 minutos. A jogada começou em um contra-ataque pela esquerda, com Daniel, que acionou Givigi no meio. O camisa 10 abriu na direita para Germano, que tentou a finalização, mas a bola encontrou novamente Givigi no meio do caminho. Na pequena área, o meia só teve o trabalho de tirar do goleiro para abrir o marcador.

Segundo tempo de pressão xavante

O segundo tempo repetiu quase que o mesmo roteiro do primeiro, com muitas oportunidades criadas e desperdiçadas.

O Farroupilha foi quem desperdiçou a primeira boa oportunidade da etapa final. Aos oito minutos, Christiel recebeu na direita e serviu Agustin Milar. O camisa 7 estava sem marcação dentro da área, frente a frente com o goleiro, mas errou o domínio e não conseguiu finalizar.

A resposta do Brasil veio aos 17. Cruzamento do Streit, pela esquerda, encontrando Daniel, na segunda trave. O atacante tentou a finalização de primeira para grande defesa de Pedro.

Aos 19, Daniel fez a jogada individual pela direita e encontrou Robinho do outro lado. O atacante recebeu livre dentro da área, e finalizou no canto direito, para mais uma boa defesa.

O Xavante seguiu pressionando e fez uma verdadeira blitz. Primeiro, aos 21, Robinho fez jogada individual pela esquerda e cruzou. A defesa afastou, mas a bola sobrou livre, na entrada da área, para Daniel, que finalizou na trave direita.

Depois, aos 23, Daniel cruzou da direita, e Givigi cabeceou com perigo. No minuto seguinte, mais uma vez jogada de Robinho pela direita e cruzamento rasteiro para Givigi. O camisa 10 finalizou de primeira no canto direito de Pedro, que se esticou todo e fez mais uma grande defesa para evitar o segundo gol.

Aos 35, Guty recebeu na direita, conduziu para o meio e finalizou da entrada da área. Mais uma vez a boa jogada ofensiva do Brasil parou nas mãos de Pedro.

O Farroupilha voltou a assustar aos 39. Sorriso aproveitou a sobra e arriscou o chute de longe. A bola desviou e passou perto do travessão.





Copa FGF (2ª rodada) — 21/5/2026

Farroupilha (0)

Pedro; Sorisso, Vicente, Wendell Amaral e Pedro Colômbia (Matheus, 1'/2ºT); Marlon Bica; Agustin Milar, Digão, Christiel e Arthur (Wendell Pelé, 23’/1ºT); Léo Ferraz. Técnico: Bruno Coelho.

Brasil (1)

Davi; Tiago Baiano, Saulo, Thiago Henrique e Otávio (Streit, 1'/2ºT); Alan, Gelatti e Givigi; Germano (Guty, 1'/2ºT), Daniel e Samuel. Técnico: Gilson Maciel.

GOL: Givigi (B).

ARBITRAGEM: Tiago Lucas Rodrigues auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi, Rafael dos Santos Alves e Geovane Luis Da Silva.

LOCAL: Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

Próximo jogo do Brasil

Domingo, 24/5 — 16h

São Joseense x Brasil

Estádio Pinhão, em São José dos Pinhais (PR) — Série D (8ª rodada)

Próximo jogo do Farroupilha

Quarta-feira, 27/5 — 15h

Guarany x Farroupilha

Estádio Estrela D'Alva, em Bagé — Copa FGF (3ª rodada)





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



