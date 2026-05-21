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Em Bagé, Brasil de Pelotas vence clássico contra o Farroupilha e assume a liderança do grupo na Copa FGF

Givigi, no último lance da primeira etapa, marcou o único gol da partida, que assinalou o reencontro das equipes após quase 13 anos

Daniel Costa

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