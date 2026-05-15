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Destaques do time alternativo colocam dúvidas na escalação do Brasil de Pelotas para decisão contra o São José

Atuações na estreia da Copa FGF aumentam concorrência por vagas na equipe titular; partida de domingo (17), no Bento Freitas, vale a quarta posição no Grupo A16

Daniel Costa

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