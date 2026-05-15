Destaques do time alternativo colocam dúvidas na escalação do Brasil de Pelotas para decisão contra o São José

Guty marcou o primeiro gol do Xavante na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O técnico Gilson Maciel tem o que ele chama de "problema bom" para a partida de domingo (17), às 16h, contra o São José, no Bento Freitas, pela Série D. Destaques na vitória do time alternativo na estreia da Copa FGF, Guty, Masson, Tiago Henrique e Gabriel Morbeck ganharam força na disputa por vaga entre os titulares.

Tiago Henrique é o que está mais confirmado para o confronto de domingo. O volante vai substituir Júlio Simas, suspenso.

Ainda no meio, Guty e Gabriel Masson tiveram um bom desempenho na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé. O primeiro foi o responsável por abrir o placar, com um golaço de fora da área.

Para a entrada de um deles, Germano deve ser sacado do time. O atleta começou bem a temporada, mas não tem tido o melhor desempenho nas últimas partidas. A vaga também pode ser de Andrey, desfalque nas últimas partidas.

Leia Mais Centroavante Walter pode deixar o Farroupilha antes mesmo de estrear

Artilharia disputada

No ataque, o titular é Iury Tanque, que marcou três gols em sete partidas, mesmos números de Gabriel Morbeck. No entanto, o Tanque soma 557 minutos em campo, enquanto o centroavante tem apenas 180 minutos disputados.

Morbeck é considerado um 12º jogador do time titular. Ele não entrou apenas na Recopa Gaúcha, contra o Inter, e iniciou a partida pela primeira vez no confronto da Copinha.

— Já conheço o Morbeck há muito tempo, vem entrando bem, vem fazendo gol. Centroavante vive de gol, vive de oportunidades. Ele teve poucas oportunidades no jogo e guardou. E outra, ele finalizou de fora da área e o Jonathan fez uma grande defesa. Então isso é importante porque qualifica mais, a corda fica esticada, porque os jogadores estão entrando, estão dando resposta — comentou o técnico Gilson Maciel após a partida contra o Guarany.

Apesar do bom desempenho, o centroavante deve iniciar novamente no banco de reservas, entrando no segundo tempo.

A provável escalação do Brasil para a partida tem Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; T. Henrique, Germano (Guty ou Masson) e Venício; Robinho, Andrey (Guty) e Tanque.

Clima de final

O duelo gaúcho vale a quarta colocação do Grupo A16. Atualmente, o detentor da posição é o Brasil, com sete pontos, dois a mais que o São José.

Por conta disso, o técnico Gilson Maciel encara a partida como uma "final de campeonato".

— Para nós aqui, nós tratamos como final de campeonato esse jogo contra o São José. Eu já convoco o nosso torcedor. Isso aqui [Bento Freitas] tem que estar um caldeirão, como nas últimas decisões que a gente teve — afirma.



