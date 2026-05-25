Com quatro atletas do Remar para o Futuro, seleção gaúcha é vice-campeã de competição nacional

A seleção feminina do Rio Grande do Sul foi vice-campeã da 1ª Copa Feminina de Remo 8+, disputada em São Paulo, no domingo (24). Com quatro atletas do Remar para o Futuro entre as nove integrantes do barco, que tem oito remadoras e uma timoneira, a equipe ficou atrás apenas do Rio de Janeiro.
A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Remo, foi a primeira edição do torneio exclusivamente feminino de barcos Oito com Timoneira realizada no país. Ao todo, nove embarcações participaram da disputa.
O destaque da delegação gaúcha foi a presença de quatro atletas do projeto Remar para o Futuro: Natália Colella, Brenda Madruga, Evelen Cardoso e Nadine Marichal. O barco ainda contou com Ana Kist (timoneira), Barbara Santos, Isadora Greve, Lauren Aquino e Manuela Silva.
— O desempenho da delegação demonstra a competitividade e a qualidade técnica das atletas gaúchas, que representaram o estado com alto nível esportivo — afirma Fabricio Boscolo, coordenador do Remar para o Futuro.
O resultado ganhou ainda mais relevância pelo curto período de preparação da equipe. Entre a seletiva, integração e formação do barco, a seleção gaúcha teve duas semanas antes da competição, com apenas seis dias de treinamento.
Segundo Verônica Diedrich, treinadora da seleção gaúcha e diretora da Federação Gaúcha de Remo (Remosul), o principal desafio foi unir atletas de quatro clubes e cidades diferentes em um mesmo projeto esportivo.
— Foi muito mais do que unir quatro clubes para representar o Rio Grande do Sul. Foi uma construção de integração, coragem e resiliência. Cada atleta precisou abrir espaço para que a outra também pudesse protagonizar — destaca.
Considerado o barco mais rápido do remo olímpico, o Oito com Timoneira exige sincronismo absoluto entre as oito atletas e a timoneira responsável pelo ritmo e direção da embarcação.
— O desafio não era desenvolver força, porque elas já eram muito fortes individualmente. O desafio era fazer com que elas enxergassem a força umas nas outras para remarem juntas — explica.
As provas
Na semifinal, o Rio Grande do Sul garantiu vaga na decisão ao completar a prova em 7min29s69, terminando na segunda colocação da bateria, atrás apenas do Rio de Janeiro. Já na disputa final, as gaúchas tiveram atuação dominante e fecharam a prova com o tempo de 6min59s21.
Além das cariocas e das gaúchas, o pódio teve a seleção de São Paulo, na terceira colocação. Com o resultado, as gaúchas receberão R$ 9 mil, que serão divididos entre as nove atletas, e R$ 3 mil para a Federação.
Confira a composição do barco
- Brenda Madruga (Remar para o Futuro)
- Evelen Cardoso (Remar para o Futuro)
- Nadine Marichal (Remar para o Futuro)
- Nathalia Colella (Remar para o Futuro)
- Barbara Deuschle (Grêmio Náutico União)
- Lauren Aquino (Grêmio Náutico União)
- Isadora Greve (Guaíba Porto Alegre)
- Manuela Marsilli (Team Beach Sprint)
- Ana Kist (Grêmio Náutico União) - Timoneira
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