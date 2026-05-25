Esportes

Medalha de prata
Notícia

Com quatro atletas do Remar para o Futuro, seleção gaúcha é vice-campeã de competição nacional

Embarcação feminina garantiu o segundo lugar na Copa de São Paulo; equipe uniu remadoras de municípios diferentes com apenas seis dias de treinos

Daniel Costa

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