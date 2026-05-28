Com dois a menos, Brasil de Pelotas vence o Bagé, segue 100% e encaminha vaga à semifinal da Copa FGF

Times voltam a se enfrentar na próxima rodada. Káren Rodrigues / Acesso Imagens/G.E.Bagé

No primeiro jogo após a demissão de Gilson Maciel, o Brasil de Pelotas conseguiu segurar uma vitória por 1 a 0, diante do Bagé, mesmo com dois jogadores a menos por mais de 30 minutos. No Bento Freitas, pela terceira rodada da Copa FGF, Gabriel Morbeck, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol da partida, que manteve o Xavante com 100% de aproveitamento na competição.

Com a vitória, o Brasil chegou aos nove pontos e encaminhou classificação à semifinal da Copinha. O vice-líder é o próprio Bagé, com quatro pontos, seguido do Farroupilha, com dois, e do lanterna Guarany, com um. Na próxima rodada, marcada para 4 de junho, o Xavante volta a enfrentar o Jalde-Negro, desta vez no Pedra Moura.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave e foca na decisão que tem pela Série D, no domingo (31), quando recebe o Blumenau, no Bento Freitas, pela penúltima rodada da primeira fase. O jogo marcará a estreia do técnico Laécio Aquino na casamata. O novo comandante esteve na Baixada nesta quarta-feira, mas acompanhou a partida da arquibancada.

Atualmente, o Xavante ocupa a quarta colocação do Grupo A16, com nove pontos, dois a mais que o São José, primeira equipe fora da zona de classificação. Um vitória no final de semana, combinada com um tropeço do Zeca, garante a vaga antecipada na segunda fase.

Time alternativo e interino na casamata

Coordenado por uma série de profissionais da comissão técnica permanente, o Brasil foi mandado a campo com uma escalação alternativa, focando no confronto pela Série D. Conforme o clube, não há um profissional como interino, porém, o preparador físico Thiago Weisshahn foi quem esteve à beira do campo.

Os destaques estão na utilização de Thiago Henrique como zagueiro e do volante Alan. Além disso, outras escalações surpreendentes foram a do lateral-esquerdo Streit e do meia Guty, que ficaram de fora da última partida por controle de carga.

O jogo

Primeiro tempo xavante

A primeira etapa foi de superioridade do Brasil, que teve a posse de bola e criou as melhores oportunidades. Já o Bagé apostava em lançamentos para o centroavante Michel e em bolas paradas.

Aos nove minutos, Gabriel Morbeck teve sua primeira grande oportunidade. O artilheiro xavante na temporada recebeu passe de Daniel, dentro da área, dominou e finalizou no canto esquerdo de Marcos, que se esticou para tocar com a ponta dos dedos e mandar para escanteio.

Um verdadeiro artilheiro até pode perder uma chance, mas duas seguidas não. Sabendo disso, na segunda oportunidade na partida, aos 15, Morbeck não desperdiçou e mandou a bola para o fundo da rede. A jogada do gol teve Daniel passando por três marcadores e servindo o centroavante, que, na marca do pênalti, chegou primeiro que a defesa e, de bico, finalizou rasteiro no canto esquerdo.

O Xavante voltou a levar perigo aos 31. Thiago Henrique lançou Givigi, na direita. O camisa 10 invadiu a área e finalizou rasteiro para a defesa de Marcos. O goleiro deu rebote e a bola sobrou na marca do pênalti, sem marcação, para Daniel, que deu uma rosca na bola e mandou pela linha de fundo.

Expulsões mudam o jogo

O segundo tempo voltou mais aberto. Aos 8, Chaves cruzou da direita para Michel, o centroavante pegou errado na bola e ela sobrou para o Gustavo Nogy, que finalizou de primeira para boa defesa de Davi.

A resposta do Brasil veio três minutos depois. Zamora fez jogada individual pela esquerda e acionou Guty, dentro da área. O meia finalizou no meio do gol, onde estava Marcos, que fez a defesa.

Depois, em um intervalo de três minutos, dois episódios mudaram a cara do jogo. Primeiro, aos 16, apenas cinco minutos após entrar em campo, Tanque deu um carrinho por trás no zagueiro Yuri e foi expulso direto. Aos 19, foi a vez de Alan receber o cartão vermelho após acertar o meia Johann, enquanto tentava afastar a bola, deixando o Brasil com dois jogadores a menos.

Com apenas nove atletas em campo, o Xavante teve que baixar as linhas e atuar em um esquema com quatro defensores e uma linha com outros quatro atletas. Sem nenhum atacante, o jogador mais avançado era o volante Venício.

Aos 33, Gustavo Nogy avançou pela esquerda e fez o cruzamento para Michel. O camisa 9 dominou, girou e finalizou próximo da trave direita de Davi.

O Brasil tentou a resposta no minuto seguinte. No contra-ataque, Streit avançou pela esquerda e cruzou para Venício. Mas faltou o faro do gol para o volante, que cabeceou para fora, mesmo livre de marcação na pequena área.

Aos 36, Davi foi obrigado a fazer mais uma grande intervenção para evitar o empate. O goleiro defendeu finalização de Cavani, que finalizou firme da marca do pênalti.

A pressão do Bagé seguiu até o final da partida, mas não resultou em novas oportunidades de gol, o que manteve a vitória xavante.

Copa FGF (3ª rodada) — 27/5/2026

Brasil (1)

Davi; T. Baiano, Saulo, T. Henrique e Streit; Alan, Gelatti (Yuri, 11'/2ºT), Guty (Venício, 22'/2ºT), Daniel (Zamora, 1'/2ºT) e Givigi (Thobias, 30'/2ºT); Morbeck (Tanque, 11'/2ºT).

Bagé (0)

Marcos; Yander, Yuri (Cavani, 30'/2ºT), Diego Rocha e Gustavo Nogy (Kaue, 38'/2ºT); Elias Ceará (Sérgio, 30'/2ºT), Gabriel Chaves e Johann (Lemons, 38'/2ºT); Gustavo Linhares, Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.

GOL: Morbeck (B).

CARTÃO VERMELHO: Tanque (B) e Alan (B).

ARBITRAGEM: Tiago Pires Staduto auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Renan Gayeski Ramos.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo do Brasil

Domingo, 31/5 — 16h

Brasil x Blumenau

Estádio Bento Freitas, em Pelotas — Série D (9ª rodada)

Próximo jogo do Bagé

Quinta-feira, 4/6 — 15h

Bagé x Brasil

Estádio Pedra Moura, em Bagé — Copa FGF (4ª rodada)