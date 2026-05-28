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Com dois a menos, Brasil de Pelotas vence o Bagé, segue 100% e encaminha vaga à semifinal da Copa FGF

Xavante segurou a vitória por 1 a 0 atuando com nove jogadores durante mais de 30 minutos 

Daniel Costa

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