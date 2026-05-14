Centroavante Walter pode deixar o Farroupilha antes mesmo de estrear

Jogador treina com o elenco desde segunda-feira (11). Vinícius Teixeira (@vtfotografias__) / Imagem cedida

O centroavante Walter pode estar de saída do Farroupilha antes mesmo de entrar em campo. A diretoria do clube e o atleta de 36 anos têm uma reunião marcada para esta quinta-feira (14) para avaliar a situação do jogador para uma eventual rescisão por problemas pessoais.

— Ao longo desta semana, a comissão técnica e a diretoria do Grêmio Atlético Farroupilha irão avaliar, em conjunto com o jogador, a possibilidade de sua permanência no elenco ou eventual desligamento — diz parte da nota (veja a íntegra).

O motivo da saída seria complicações na gestação de sua esposa, grávida de oito meses. Ao longo da negociação, a gravidez já tinha sido um entrave para o seu retorno a Pelotas, já que sua família mora em Maceió.

— Está pegando também que minha esposa tá grávida e eu nunca ia sair de perto dela agora — disse o jogador em entrevista à reportagem durante as negociações.

Estreia quase aconteceu na quarta-feira (13)

Walter chegou em Pelotas no sábado (9) e treina normalmente com o elenco do Farroupilha desde segunda-feira (11).

A expectativa do jogador era fazer sua estreia com a camisa do Farrapo na quarta-feira (13), diante do Bagé, pela Copa FGF. No entanto, o atleta não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ficou fora do confronto. A demora para sua regularização aconteceu devido a atrasos no envio da documentação por parte de seu ex-clube, o Atlético Alagoinhas-BA.

Caso permaneça no clube, Walter fará sua estreia no clássico Bra-Far, diante do Brasil de Pelotas, no dia 21. A partida está marcada para as 15h no Estádio Estrela D'Alva em Bagé.

Confira a nota do Farroupilha sobre o caso

O Walter não estreou na partida de ontem [quarta-feira], inicialmente em razão da demora na liberação por parte do clube em que atuava anteriormente.

Além dessa situação, surgiu um novo impasse de ordem pessoal e familiar. A esposa do atleta está enfrentando complicações na gestação, o que exige sua presença junto à família neste momento.

Diante desse quadro, ao longo desta semana a comissão técnica e a diretoria do Grêmio Atlético Farroupilha irão avaliar, em conjunto com o jogador, a possibilidade de sua permanência no elenco ou eventual desligamento.

O clube compreende plenamente a situação e respeita a prioridade que o atleta deve dar à sua família. Ao mesmo tempo, o Farroupilha precisa de definição quanto à disponibilidade do jogador, para que o planejamento da equipe siga com a estabilidade necessária para a sequência da temporada.