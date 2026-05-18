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Centroavante convocado para Copa do Mundo já marcou contra time gaúcho; relembre

Igor Thiago jogou a Série B pelo Cruzeiro em 2020 e 2021, quando balançou as redes do Brasil de Pelotas

Daniel Costa

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