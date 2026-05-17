Brasil de Pelotas x São José: saiba onde assistir a partida pela Série D

Partida acontece no Estádio Bento Freitas. Daniel Costa / Grupo RBS

Brasil de Pelotas e São José se enfrentam pela sétima rodada da Série D neste domingo (17), às 16h. A partida acontece no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, e tem ingressos sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 100.

O duelo gaúcho vale a quarta colocação do Grupo A16. Atualmente, o detentor da posição é o Brasil, com sete pontos, dois a mais que o São José.

O Brasil vem de vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé, na estreia da Copa FGF. Já pela Série D, o Xavante não vence desde a terceira rodada, quando superou o São Joseense.

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A sequência sem triunfos começou justamente no confronto diante do São José, pelo primeiro turno, quando as equipes empataram sem gols em Porto Alegre. A partida também marcou uma virada de chave para o Zeca, que estreou o técnico Argel Fucks e, desde então, soma uma vitória e dois empates.

Para o confronto, a tendência é que o técnico Gilson Maciel será obrigado a fazer ao menos uma alteração na equipe. Suspenso, o volante Júlio Simas é desfalque e deve ser substituído por Tiago Henrique.

Além da mudança obrigatória, o técnico também pode dar oportunidade para atletas que tiveram boa atuação na vitória diante do Guarany. Os meias Guty e Masson, além do centroavante Gabriel Morbeck disputam espaço e podem aparecer no time titular.

Prováveis escalações

Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; T. Henrique, Germano (Guty ou Masson) e Venício; Robinho, Andrey (Guty) e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.

São José: Fábio; Mateus Pureza, Eduardo Melo, Tiago Pedra e Michel; Keverton, Anderson Gomes, Gustavo e Péricles; Grafite e Caique Trindade. Técnico: Argel Fucks.

Arbitragem

Olivaldo Jose Alves Moraes auxiliado por Mateus Oliverio Rocha, Cassio Pires Dornelles e Jonathan Giovanella Vivian.

Como acompanhar

O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.



