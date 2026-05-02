Brasil de Pelotas x Marcílio Dias: saiba onde assistir a partida pela Série D

Estádio Bento Freitas será o palco da partida. Divulgação / G.E.Brasil

O Brasil de Pelotas encara o Marcílio Dias neste sábado (2), às 18h, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no site por valores entre R$ 25 e R$ 100.

O Brasil vem de empate sem gols com o São José, fora de casa, enquanto o Marcílio Dias foi superado pelo líder Blumenau, por 1 a 0, em Itajaí.

No momento, o Xavante é o vice-líder com sete pontos, mesma pontuação do São Joseense, cinco a menos que o líder. Já o Marcílio Dias fecha a zona de classificação com cinco pontos.

Para o confronto, Gilson Maciel não faça alterações na equipe titular. Com novas peças à disposição, o treinador até pode optar por mais jogadores de velocidade, mas a tendência é de manutenção na equipe que empatou sem gols com o São José.

Prováveis escalações

Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; Simas, Germano e Venício (Andrey); Robinho, Givigi e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.

Marcílio Dias: Cavichioli; Lucas Mazetti, Claudinho, Luan e Bruno Boca; Roldan, Felipe Baiano e Cesinha; Robson Luiz, Manoel e Luis Araujo. Técnico: Lucio Flávio.

Arbitragem

Daniel da Cunha Oliveira Filho auxiliado por Artur Avelino Birk Preissler, Conrado Bittencourt Berger e Francisco Soares Dias.

Como acompanhar

O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.



