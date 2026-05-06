Brasil de Pelotas x Inter: saiba onde assistir à Recopa Gaúcha

Brasil de Pelotas e Inter decidem a Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (6), às 20h. A partida acontece no Estádio Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no site por valores entre R$ 180 e R$ 75.
O Brasil vem de derrota por 1 a 0 para o Marcílio Dias, no Bento Freitas, pela quinta rodada da Série D. O revés deixou o Xavante na quarta colocação do Grupo A16, com sete pontos, e também derrubou uma sequência invicta de 10 partidas do Rubro-Negro em casa.
Já o Inter venceu o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio, no último domingo (3), e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, o Colorado é o 12º colocado, com 14 pontos.
Para a decisão, Gilson Maciel deve fazer alterações na equipe titular. Com novas peças à disposição, o treinador deve optar por Andrey na ponta direita para dar mais velocidade e verticalidade ao time. A dúvida está em quem deixa o time, Germano e Givigi, que já atuaram tanto na posição quanto pelo meio, disputam a vaga.
Prováveis escalações
Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; Simas, Andrey (Givigi), Germano e Venício; Robinho; Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
Inter: Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Paulinho, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem
Francisco Soares Dias, auxiliado por Otávio Legramanti e Conrado Bittencourt. VAR: Douglas da Silva.
Como acompanhar
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Youtube de GZH e ge.globo transmitem a partida com imagens.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.