Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé: saiba onde assistir a estreia da Copa FGF

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé estreiam na Copa FGF nesta quarta-feira (13), às 19h. A partida acontece no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, e tem ingressos sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 9.
O Brasil não vence a quatro jogos e vem de derrota por 4 a 1 para o Marcílio Dias, em Itajaí, pela Série D. Atualmente, o Xavante é o quarto colocado do Grupo A16, com sete pontos.
Já o Guarany venceu a primeira na Série D no domingo (10), quando bateu o Santa Catarina, por 1 a 0, no Estrela D'Alva. O time do técnico Alessandro Telles é o lanterna do Grupo A15, com quatro pontos.
Para o confronto, a tendência é que o técnico Gilson Maciel tenha uma equipe alternativa, dando minutagem para reservas e para atletas da base. O único titular que deverá estar presente é o volante Júlio Simas, suspenso do próximo compromisso pela Série D.
Prováveis escalações
Brasil: Davi; Yuri, Saulo, Zamora e Otávio; Simas, T. Henrique, Guty, Masson e Samuel (Andrey); Morbeck. Técnico: Gilson Maciel.
Guarany: Jonathan, Raphinha, Albert, João Teixeira e Higor Henrique; Vitor Oliveira, Paulinho, Silas, Tony Júnior e Adiel; Matheus Guimarães. Técnico: Alessandro Telles.
Arbitragem
Marcelo Oswald Bitelbron auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Natan Borges dos Santos e Liader Braga Da Silva Junior.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.
