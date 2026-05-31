Brasil de Pelotas x Blumenau: saiba onde assistir a partida pela Série D

Brasil de Pelotas e Blumenau se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela nona rodada da Série D. A partida acontece no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 100.
O Brasil vem de vitória diante do Bagé pela Copa FGF, competição na qual é líder, com 100% de aproveitamento.
Pela Série D o contexto é de crise, com um jejum de cinco jogos sem vencer. Na última partida, o Xavante empatou sem gols com o São Joseense.
Para tentar mudar o cenário, a direção optou pela troca na casamata, com a demissão do técnico Gilson Maciel e a contratação de Laécio Aquino, na terça-feira (26).
Apesar da crise, o Brasil é o quarto colocado do Grupo A16, com nove pontos, dois a mais que o São José, primeira equipe fora da zona de classificação. Uma vitória no final de semana, combinada com um tropeço do Zeca, garante a vaga matemática ao Xavante com uma rodada de antecedência.
Líder, com 15 pontos, e já classificado matematicamente, o Blumenau divide atenções entre a Série D e a Série A2 do Campeonato Catarinense. A equipe vem de vitória em ambas as competições.
Prováveis escalações
Brasil: Edson; T. Henrique (Saulo), Zamora e Lula; T. Baiano (Yuri), Masson, Venício, Guty (Germano) e Streit; Robinho e Morbeck. Técnico: Laécio Aquino.
Blumenau: Glédson; João Vitor, Marcão, Brandão, Zé Mendes e Marquinhos Pedroso; Matheus Joaquim, Emerson Silva e Foguinho; Gustavo Pereira e Brown. Técnico: Carlos Correa.
Arbitragem
Marcello Ruda Neves Ramos da Costa auxiliado por Fabricio Lima Baseggio e Fagner Bueno Cortes.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.
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