Brasil de Pelotas x Bagé: saiba onde assistir a partida pela Copa FGF

Brasil de Pelotas e Bagé se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30min, pela terceira rodada da Copa FGF. A partida acontece no Bento Freitas, em Pelotas, e tem ingressos sendo comercializados no site, por valores entre R$ 20 e R$ 90.
O Brasil vem de vitória no clássico Bra-Far, contra o Farroupilha, pela Copa FGF, mas vive uma crise na Série D, que resultou na demissão do técnico Gilson Maciel na manhã de terça-feira (26).
O Xavante empatou sem gols com o São Joseense, na última partida, e ampliou para cinco jogos a seca de vitórias no campeonato nacional. Por isso, a tendência é de time alternativo, focando no confronto com o Blumenau, no Bento Freitas, no domingo (31).
Prováveis escalações
Brasil: Davi; Yuri (T. Baiano), Tony Lucas, Zamora e Otávio; Alan, T. Henrique, Guty, Daniel e Robinho; Samuel. Técnico: a definir.
Bagé: Marcos; Solivan, Yander, Diego Rocha e Gustavo Nogy; Elias Ceará, Gabriel Chaves e Johann; Gustavo Linhares, Nicolas e Michel. Técnico: Rodrigo Bandeira.
Arbitragem
Tiago Pires Staduto auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Renan Gayeski Ramos.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube da TV Xavante.
