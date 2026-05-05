Brasil de Pelotas projeta mudanças para duelo com o Inter na Recopa Gaúcha: "Saber explorar os espaços"

Treinador concedeu entrevista coletiva. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico Gilson Maciel comandou nesta terça-feira (5) à tarde o último treinamento do Brasil de Pelotas visando a Recopa Gaúcha, contra o Inter, no Bento Freitas. Antes da atividade da véspera da partida, o técnico concedeu entrevista coletiva e deu indícios de mudança na equipe titular, além de garantir que será um confronto de alto nível, apesar do Colorado mandar a campo um time alternativo.

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— A gente sabe que do outro lado é o Internacional. Eles vão vir com uma equipe alternativa, foi o título que deram, mas é uma equipe que tem bons valores [...] Independente de vir o A, o B ou o C do Inter, é a camisa do Inter que vem — destaca o treinador.

O Colorado chega à Pelotas no final da tarde desta terça-feira, quando também será divulgada a lista de relacionados da equipe. Já o técnico Paulo Pezzolano segue em Porto Alegre e viaja somente na quarta-feira (6), após o treinamento com os titulares pela manhã.

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Maciel aposta em um jogo equilibrado e reforça que o Brasil precisa manter sua identidade, com intensidade, organização defensiva e posse de bola.

O técnico também espera um Inter que marque alto, dificultando a saída de bola, e que ataque pelas extremas. Apesar disso, a falta de informações sobre o time adversário é a principal preocupação de Maciel:

— A gente sabe o padrão de jogo e de comportamento deles [Inter]. Ele é um time que pressiona alto. Agora a gente não sabe nomes e isso é muito ruim porque a gente faz uma suposição de quem pode jogar — destaca.

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Mudanças

Apesar das incertezas quanto ao adversário, a projeção para o confronto indica alterações na equipe titular para explorar os pontos fracos e neutralizar as potencialidades do Inter.

No ataque, Andrey deve assumir a ponta direita. O jogador fez sua estreia na partida diante do Marcílio Dias, quando entrou no intervalo, na vaga de Germano, e foi um dos melhores em campo.

Com a alteração, o meio também deve sofrer modificações. Germano, Venício e Givigi brigam por duas vagas. Os escolhidos terão a missão de recompor, já que os laterais Streit e Baiano têm por característica a chegada no ataque.

— A gente tem que ser equilibrado, não importa se a gente estiver jogando com dois ou com três extremas, com cinco jogadores na última linha. Nós temos por característica um time que marca bastante [...] A gente tem que ser um time cuidadoso, saber explorar os espaços que vão ser deixados — disse o treinador.

Além da postura tática, Maciel chama atenção para o último terço de campo, onde a equipe não está com o melhor aproveitamento. Ao longo do primeiro turno da Série D, o Brasil teve maior posse de bola em todas as partidas, mas tem tido dificuldades em transformar o domínio em chances de gol.

— Defensivamente a gente é efetivo, a gente tem dois zagueiros hoje que estão muito bem, que é o Tony e o Lula. No último terço, nas tomadas de decisões em que a gente tem que melhorar — avalia.

Um provável Brasil tem: Edson, Tiago Baiano, Tony Lucas, Lula e Matheus Streit; Júlio Simas, Venicio, Denis Germano, Andrey (Givigi), Robinho e Iury Tanque.

Título inédito

Criada em 2014, a Recopa Gaúcha reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. Esta será a primeira participação do Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro primeiras edições e conquistou os títulos de 2016 e 2017.

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Para o Rubro-Negro, o título inédito é considerado peça-chave para o restante da temporada, o primeiro ano do clube como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), sendo administrado pelo Consórcio Xavante.



