Esportes

Vale taça
Notícia

Brasil de Pelotas projeta mudanças para duelo com o Inter na Recopa Gaúcha: "Saber explorar os espaços"

Técnico Gilson Maciel comandou último treino antes da decisão e indicou possíveis alterações no time titular

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS