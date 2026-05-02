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Brasil de Pelotas perde para o Marcílio Dias e encerra sequência invicta de 10 jogos em casa

No último confronto antes da Recopa Gaúcha, contra o Inter, Xavante foi derrotado por 1 a 0

Daniel Costa

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