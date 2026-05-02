Brasil de Pelotas perde para o Marcílio Dias e encerra sequência invicta de 10 jogos em casa

Xavante saiu vaiado de campo. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas perdeu, por 1 a 0, para o Marcílio Dias, pela quinta rodada da Série D. A derrota encerra uma invencibilidade de 10 jogos no Bento Freitas. Reginaldo marcou o único gol da partida, no segundo tempo.

Como revés, o Brasil perde duas posições e encerra o primeiro turno na quarta colocação do Grupo A16, com sete pontos, sendo ultrapassado por São Joseense, 10, e pelo próprio Marcílio Dias, que chega a oito pontos. Na próxima rodada, no sábado (9), o Xavante vai até Itajaí enfrentar novamente a equipe catarinense, na abertura do returno.

Antes disso, o Xavante recebe o Inter, na final da Recopa Gaúcha. A partida ocorre na quarta-feira (6), às 20h, no Bento Freitas.

Mudança apenas na casamata

Apesar de ter novos jogadores à disposição, o Gilson Maciel optou pela manutenção do time titular. Se dentro de campo não tiveram mudanças, na casamata teve. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico não pode estar na beira do gramado e foi substituído pelo auxiliar Lucas Guarienti.

O jogo

Primeiro tempo morno

O Brasil teve o domínio da posse de bola em grande parte da primeira etapa, mas sem conseguir transformar o controle em oportunidades de gol. Sem conseguir entrar na área adversária, o Xavante apostou em finalizações de fora, primeiro com Tiago Baiano, aos 12, depois com Robinho, aos 17, ambas longe da meta do goleiro Diego Almeida.

A melhor chance do Brasil, na primeira etapa, foi com Givigi, aos 30 minutos. O meia aproveitou cruzamento de Streit, pela esquerda, dominou e finalizou. A bola tinha endereço, mas a defesa do Marcílio Dias conseguiu interceptar.

Segundo tempo

Sem conseguir finalizar no gol na primeira etapa, o Brasil voltou para o segundo tempo com alterações. Os estreantes Andrey e Masson entraram na vaga de Givigi e Germano.

As trocas deixaram o time mais ofensivo e com mais intensidade. Logo no segundo minuto, Tanque aproveitou a falha da zaga visitante e roubou a bola na entrada da área. De costas para o gol, ele serviu Masson que chegou finalizando firme. A bola desviou na zaga e passou perto do gol.

A resposta do Marcílio Dias veio no lance seguinte. Aos nove, Robson Luiz recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou para boa defesa de Edson, que mandou para escanteio, no que foi o primeiro chute no gol da partida. Na cobrança, Davi Torres cruzou fechado e Reginaldo desviou para abrir o placar.

O Brasil não sentiu o gol e seguiu criando. Aos 16, Streit arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. No rebote, Tanque, livre de marcação, tentou de bicicleta na pequena área e mandou para fora.

O Brasil seguiu pressionando e teve a melhor oportunidade para empatar aos 22. Streit fez jogada individual pela esquerda e só foi parado com falta dentro da grande área. Na cobrança de pênalti, Tanque bateu rasteiro no canto direito, mas Diego fez a defesa.

Aos 37, Yuri arremessou o lateral dentro da área para Gabriel Morbeck que desviou para trás. A bola encontrou Andrey, que finalizou de primeira nas mãos do goleiro. Na sequência, Daniel cruzou da ponta direita e Morbeck cabeceou com perigo para fora.

Apesar da pressão, quem deve a última oportunidade da partida foi o time visitante. Aos 44, Lucas Mazetti recebeu frente a frente com o goleiro e tentou de cobertura, mas Tony Lucas evitou o gol do 2 a 0.

Série D — 5ª rodada — 2/5/2026

Brasil (0)

Edson; Tiago Bahiano (Yuri, 28'/2ºT), Tony Lucas, Lula e M. Streit; Simas (Morbeck, 28'/2ºT), Givigi (Masson, 1'/2ºT) e Venício; Germano (Andrey, 1'/2ºT), Robinho (Daniel, 11'/2ºT) e Tanque. Técnico: Lucas Guarienti.

Marcílio Dias (1)

Diego Almeida; Marlon (Felipe, 27'/2ºT), Claudinho, Reginaldo e Bruno Boca; Guilherme Kanté (Gabriel, 33'/2ºT), Roldan e Cesinha (Lucas Mazetti, 27'/2ºT); Robson Luiz, Manoel (Jonatas, 33'/2ºT) e Luis Araujo (Davi Torres, 1'/2ºT). Técnico: Lucio Flávio.

GOLS: Reginaldo (MD)

CARTÃO VERMELHO:

ARBITRAGEM: Daniel da Cunha Oliveira Filho auxiliado por Artur Avelino Birk Preissler, Conrado Bittencourt Berger e Francisco Soares Dias.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo

Quarta-feira, 6/5 — 20h

Brasil x Inter

Estádio Bento Freitas, em Pelotas — Recopa Gaúcha



