Brasil de Pelotas leva a virada nos acréscimos e perde a Recopa Gaúcha para o Inter 

O Brasil de Pelotas deixou escapar o título da Recopa Gaúcha. Após sair na frente, com Lula, já no segundo tempo, o Xavante sofreu gols de Vitinho e Borré, na reta final, e ficou com o vice-campeonato no Bento Freitas.
Essa foi a primeira disputa de Recopa Gaúcha do Xavante, enquanto o Inter agora é tricampeão. A Recopa Gaúcha, criada em 2014, reúne os campeões do Gauchão e da Copa FGF.
O Brasil agora volta suas atenções à Série D. No sábado (9), às 18h, o time encara o Marcílio Dias, em Itajaí, pela sexta rodada. Atualmente, o Rubro-Negro é o quarto colocado do Grupo A16 com sete pontos.
Surpresa
Para a decisão, Gilson Maciel surpreendeu e fez duas alterações na equipe titular. Andrey assumiu a vaga de Robinho, na ponta esquerda, enquanto Yuri entra no lugar de Givigi. Germano retorna ao meio-campo para formar dupla com Venício, enquanto o lateral atua improvisado na ponta direita.
O jogo
Colorado domina, mas não é efetivo
O primeiro tempo foi de domínio do Inter. O Colorado teve a posse de bola e as melhores oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo para converter nenhuma delas.
A primeira chance dos visitantes foi logo aos dois minutos. Kayky aproveitou rebote do escanteio e saiu frente a frente com Edson. Sem ângulo, o camisa 11 finalizou para fora.
A resposta do Brasil veio no lance seguinte, com um pênalti assinalado em Tanque, derrubado na área. No entanto, o VAR recomendou revisão e a arbitragem anulou a penalidade.
O Inter seguiu criando as melhores oportunidades, enquanto o Brasil apostava em contra-ataques e em cruzamentos na área a partir de jogadas de bola parada.
Aos 16, Thiago Maia arriscou de fora da área para boa defesa de Edson, que ligou o contra-ataque rapidamente. A bola foi até Andrey, na ponta esquerda, que deu um elástico no marcador e finalizou por cima do gol.
Em mais um contra-ataque xavante, aos 18, Germano lançou Andrey na ponta esquerda. O atacante girou a bola e fez ela chegar em Yuri, na ponta direita. O camisa 13 fez o cruzamento para Venício, que cabeceou para fora.
O Inter voltou a assustar aos 24 e aos 27. Primeiro, Alan Patrick aproveitou a sobra, na entrada da área, e finalizou firme no alto para grande defesa de Edson. Depois, o camisa 10 novamente foi protagonista e encontrou Kayky, nas costas da defesa. O atacante colorado tocou na saída do goleiro e ia marcando, mas Simas conseguiu afastar antes dela entrar.
Borré, aos 37, também quase marcou. O centroavante colorado aproveitou cruzamento de Tabata, pela direita, e cabeceou para o chão, mas Edson mais uma vez conseguiu evitar o primeiro gol da partida.
Já a melhor chance do Brasil na primeira etapa veio somente na reta final, aos 43. Venício pegou a sobra e arriscou de fora da área para boa defesa de Anthoni, no ângulo esquerdo.
Um gol para cada lado
A etapa final voltou com ambas equipes buscando o gol. O Brasil primeiro minuto de jogo. Andrey cruzou da esquerda e Germano apareceu na área para cabecear no meio do gol para defesa de Anthoni.
Depois, aos 8, Alan Patrick acionou Borré em velocidade, nas costas da defesa. O centroavante carregou, mas na hora da finalização foi travado por Simas. No rebote, Tabata chutou para fora.
Na sequência, quem voltou a assustar foi o Brasil, primeiro aos 9, com Germano que aproveitou o contra-ataque e finalizou para grande defesa de Anthoni. Depois, aos 12, Tanque dominou na entrada da área e finalizou por cima do gol.
Depois de tanto criar, o Brasil chegou ao gol aos 31 minutos. Samuel fez boa jogada pela ponta esquerda, deixou Aguirre no chão, e cruzou na medida para o zagueiro Lula marcar um gol digno de centroavante.
A vantagem do Xavante não durou muito tempo. Aos 36, Aguirre fez o cruzamento da direita e encontrou Vitinho, que apareceu entre os zagueiros para cabecear e empatar.
Já nos acréscimos, aos 48, Tabata cruzou e a bola sobrou para Borré. O centroavante colorado só teve o trabalho de tirar do goleiro para marcar o gol da virada e do título.
Recopa Gaúcha — 6/5/2026
Brasil (1)
Edson; Tiago Baiano (Thiago Henrique, 45'/2ºT), Tony Lucas, Lula e M. Streit (Otávio, 1'/2ºT); Simas, Yuri (Zamora, 14'/2ºT), Germano (Masson, 21'/2ºT) e Venício, Andrey; Tanque (Samuel, 21'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.
Inter (2)
Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Ronaldo, Thiago Maia (Benjamin, 42'/2ºT), Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky (Allex, 21'/2ºT); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS: Lula (B); Vitinho (I) e Borré (I).
ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Otávio Legramanti e Conrado Bittencourt. VAR: Douglas da Silva.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo
- Sábado, 9/5 — 18h
- Marcílio Dias x Brasil
- Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí — Série D (6ª rodada)
