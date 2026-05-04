Brasil de Pelotas inicia venda de ingressos para final da Recopa Gaúcha contra o Inter

Mais de oito mil torcedores devem comparecer ao estádio. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas iniciou a venda de ingressos para a final da Recopa Gaúcha, diante do Inter. A decisão será disputada na quarta-feira (6), às 20h, no Bento Freitas. A comercialização acontece na bilheteria do estádio, que funciona das 9h às 19h, ou através do site.

Os torcedores podem garantir presença com valores promocionais até às 23h59 de terça-feira (5). Para o setor de Cadeira Cativa, a inteira antecipada custa R$ 150,00 e a meia-entrada R$ 75,00. No dia da partida, os valores sobem para R$ 180,00 e R$ 90,00, respectivamente.

No setor Social, os ingressos antecipados estão sendo comercializados por R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia). Já na quarta-feira, passam a R$ 150,00 e R$ 75,00. Os mesmos valores são praticados para a Arquibancada JK – Sul e para o setor destinado à torcida visitante, que terá uma carga de mil ingressos.

A meia-entrada será disponibilizada exclusivamente nas bilheterias do estádio, mediante apresentação de documentação comprobatória tanto no momento da compra quanto no acesso ao Bento Freitas.

Sócios das modalidades Xavante do Povo e Sem Fronteiras têm direito à compra de um ingresso com 60% de desconto.

Arrecadação será revertida

Punido com a perda de um mando de campo, o Brasil conseguiu reverter a decisão para a destinação de 15% da renda da final da Recopa Gaúcha para entidades sociais.



