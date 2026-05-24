Brasil de Pelotas empata sem gols com o São Joseense e amplia seca de vitórias na Série D

Xavante melhorou no segundo tempo mas não conseguiu tirar o zero do placar. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Debaixo de muita chuva na Vila Capanema, em Curitiba, Brasil de Pelotas e São Joseense empataram sem gols pela oitava rodada da Série D. O Xavante criou diversas oportunidades no segundo tempo, mas desperdiçou todas e ampliou a crise no campeonato nacional, no qual não vence há cinco jogos.

Com o ponto somado, o Rubro-Negro chega aos nove pontos e segue na quarta posição do Grupo A16, com os mesmos três pontos de distância para o São José, primeira equipe fora da zona de classificação. Na penúltima rodada da primeira fase, no domingo (31), o Brasil recebe o Blumenau, no Bento Freitas.

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Antes disso, no quarta-feira (27), às 19h, o Xavante tem outro confronto no Bento Freitas. Pela Copa FGF, o Brasil encara o Bagé em um confronto direto pela liderança do Grupo B.

Mudanças e surpresa

O técnico Gilson Maciel promoveu cinco mudanças em relação a equipe que empatou sem gols com o São José. A grande surpresa está no meio-campo, com o retorno de Germano ao time titular, na vaga de Guty.

Na zaga, Tony Lucas, suspenso, deu lugar a Zamora. Ainda na defesa, os laterais Tiago Baiano (D) e Streit (E) deixam o time para a entrada de Yuri e Otávio. O defensor pelo lado esquerdo foi preservado e ficou de fora da viagem. A última alteração foi na ponta esquerda, com o retorno de Andrey, recuperado de lesão, na vaga de Robinho.

O jogo

Primeiro tempo de poucas oportunidades

Debaixo de muita chuva, as equipes fizeram uma primeira etapa equilibrada em Curitiba. O São Joseense teve mais a bola e criou as melhores chances, enquanto o Xavante buscava chegar em contra-ataques e bolas paradas.

A primeira boa chance foi dos donos da casa. Aos 14 minutos, o zagueiro Zamora tentou afastar e pegou errado na bola. Ela sobrou na frente da área para Niltinho, que arriscou a finalização, obrigando Edson a fazer a defesa no canto esquerdo e mandar para escanteio.

A resposta do Brasil foi ainda mais perigosa, aos 21 minutos. Otávio cobrou escanteio na primeira trave e Simas cabeceou na trave direita do goleiro. A bola ficou viva, mas a defesa do São Joseense conseguiu afastar.

Depois, aos 39, o São Joseense levou perigo em mais uma finalização de fora da área. Dessa vez, a bola sobrou para Júlio Rusch, que arriscou de longe, mas ela passou do lado esquerdo do gol de Edson.

Três minutos depois o time da casa teve mais uma boa oportunidade. Em jogada pelo lado esquerdo, Thiaguinho acionou Pedrinho na ponta. O camisa 17 cruzou rasteiro e encontrou Lucas Gaúcho, que finalizou de primeira para boa defesa de Edson, em dois tempos.

Segundo tempo aberto

A etapa final voltou com mais intensidade. Logo no primeiro minuto, Andrey recebeu pela ponta direita e arriscou a finalização de fora da área, levando perigo.

Depois, aos quatro, o São Joseense respondeu com Niltinho. O camisa 30 recebeu de Júlio Rusch, na entrada da área e finalizou de primeira, por cima do gol.

Aos 9, em cobrança de falta, Otávio cruzou fechado da direita e encontrou Tanque. Bem marcado, o centroavante não conseguiu fazer o melhor cabeceio e mandou para fora. Depois, aos 25, Mafra recebeu dentro da área, girou e finalizou no canto direito de Edson, que mandou para escanteio.

A última boa oportunidade do Brasil na partida foi aos 38 minutos. Givigi subiu a marcação e roubou a bola do defensor pela ponta direita. Ele invadiu a área e serviu Robinho, que errou o alvo e finalizou por cima do gol.

Série D (8ª rodada) — 24/5/2026

São Joseense (0)

Samuel; Murillo, Caio César (William Rocha, 28'/1ºT), Thiel e Thiaguinho (Brugnolo, 42'/2ºT); Felipe, Julio e Mafra (Cauã, 29'/2ºT); Niltinho (Brito, 29'/2ºT), Pedrinho e Lucas Gaúcho(Mariotto, 29'/2ºT). Técnico: Ageu Gonçalves.

Brasil (0)

Edson; Yuri, Zamora, Lula e Otávio; Simas, Venício, Masson (Givigi , 20'/2ºT), Germano (Daniel, 13'/2ºT) e Andrey (Robinho, 13'/2ºT); Gabriel Morbeck (Tanque, 1'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

ARBITRAGEM: Gustavo Holanda Souza auxiliado por Bruno Fernando Aparecido Rohling, Diego Fortunato e Maykon Brito De Freitas.

LOCAL: Vila Capanema, em Curitiba.

Próximo jogo do Brasil

Quarta-feira, 27/5 — 19h

Brasil x Bagé

Estádio Bento Freitas, em Pelotas — Copa FGF (3ª rodada)