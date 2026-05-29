Brasil de Pelotas é o único gaúcho na zona de classificação da Série D 

Xavante e Zeca estão no Grupo A16 e lutam por uma vaga à segunda fase. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Faltando duas rodadas para o final da fase de grupos da Série D, apenas o Brasil de Pelotas, entre os quatro representantes do Rio Grande do Sul, está no G-4 do seu grupo. São José e São Luiz seguem vivos na competição, enquanto o Guarany de Bagé já está eliminado.

No Grupo A16, o Xavante ocupa a quarta colocação, com nove pontos. No entanto, o Brasil, que já foi vice-líder, não vive boa fase na competição e não vence há cinco jogos, o que motivou a troca na casamata com a saída de Gilson Maciel e a contratação de Laécio Aquino. Nas últimas rodadas, o Rubro-Negro enfrenta o Blumenau, no Bento Freitas, e o Azuriz, no Paraná.

Apenas dois pontos atrás do Brasil está o São José, que iniciou a competição com três derrotas seguidas. Depois, Argel Fucks assumiu o comando, soma quatro empates e uma vitória, e luta com o Xavante pela quarta posição. Na penúltima rodada, o time enfrenta o São Joseense, em casa, e encerra a primeira fase diante do Blumenau, em Santa Catarina.

Uma vitória do Xavante, combinada com um tropeço do Zeca, pela penúltima rodada, garante a vaga rubro-negra à segunda fase. No entanto, o cenário inverso resulta na saída do Brasil do G-4.

Confira a tabela do Grupo A16

Blumenau | 16 pontos Marcílio Dias | 15 pontos São Joseense | 12 pontos Brasil | 9 pontos São José | 7 pontos Azuriz | 5 pontos

Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas

Brasil x Blumenau (9ª rodada) - Domingo (31), no Bento Freitas

São José x São Joseense (9ª rodada) - Domingo (31), no Passo D'Areia

Azuriz x Brasil (10ª rodada) - Domingo (7/6), no Paraná

Blumenau x São José (10ª rodada) - Domingo (7/6), em Santa Catarina

Grupo A15

No outro grupo com gaúchos, o A15, o Guarany de Bagé já não tem mais chances matemáticas de classificação. A eliminação veio após a goleada para o Cascavel, por 4 a 0, sofrida em pleno Estádio Estrela D'Alva. O time de Alessandro Telles somou apenas quatro pontos na competição e encerra sua participação enfrentando o Joinville, em Santa Catarina, e o Cianorte, em casa.

O São Luiz é o único gaúcho no Grupo A15 ainda com chances de avançar à segunda fase. A equipe ocupa a quinta colocação, com 11 pontos, apenas um atrás do quarto colocado e três atrás do líder Cascavel. Nas duas últimas rodadas, enfrenta o primeiro colocado, no Paraná, e o Joinville, em casa.

Confira a tabela do Grupo A15

Cascavel | 14 pontos Santa Catarina | 13 pontos Cianorte | 13 pontos Joinville | 12 pontos São Luiz | 11 pontos Guarany | 4 pontos

Confira os jogos dos gaúchos nas últimas rodadas

Joinville x Guarany (9ª rodada) - Sábado (30), em Santa Catarina

Cascavel x São Luiz (9ª rodada) - Domingo (31), no Paraná

São Luiz x Joinville (10ª rodada) - Domingo (7/6), no Estádio 19 de Outubro

Guarany x Cianorte (10ª rodada) - Domingo (7/6), no Estrela D'Alva



