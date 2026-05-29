Esportes

Faltando duas rodadas
Notícia

Brasil de Pelotas é o único gaúcho na zona de classificação da Série D 

Xavante pode conquistar a vaga antecipada no domingo (31); São José e São Luiz seguem vivos na competição, enquanto o Guarany de Bagé já está eliminado

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS