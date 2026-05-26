Brasil de Pelotas demite técnico Gilson Maciel após sequência sem vitórias na Série D

Ele estava no clube desde outubro de 2025. Daniel Costa / Grupo RBS

Gilson Maciel não é mais o técnico do Brasil de Pelotas. O treinador e o auxiliar técnico Lucas Guarienti foram desligados na manhã desta terça-feira (26), após o empate sem gols com o São Joseense, pela Série D. O Xavante não vence há cinco partidas na competição.

O profissional foi anunciado pelo clube em outubro de 2025 para substituir Emerson Cris. No comando do Brasil, conquistou de forma invicta o título da Copa FGF, com campanha de quatro vitórias e cinco empates.

Nesta temporada, o treinador esteve à frente da equipe em 11 jogos, somando quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Segundo o clube, os líderes do Consórcio Xavante, Fernando Ferreira e Emerson da Rosa, irão se pronunciar sobre a decisão às 18h desta terça-feira (26), em entrevista para a TV Xavante.

Confira a nota do Brasil na íntegra

O Grêmio Esportivo Brasil comunica que Gilson Maciel não seguirá no comando técnico da equipe profissional do clube. O auxiliar técnico Lucas Guarienti também deixa suas funções no Departamento de Futebol Xavante.

O clube agradece aos profissionais pelo trabalho, dedicação e comprometimento demonstrados durante o período em que estiveram à frente do Brasil, sempre pautados pelo profissionalismo e respeito à instituição.

Gilson Maciel e Lucas Guarienti tiveram participação importante em um momento marcante da história recente do clube, especialmente na conquista da Copa FGF 2025, título que garantiu ao Xavante calendário nacional e ficará registrado na trajetória da instituição.

O Grêmio Esportivo Brasil deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.



