Brasil de Pelotas bate o Guarany de Bagé pela Copa FGF e volta a vencer após quatro jogos

Ambas equipes disputam a Série D. Patrício de Freitas / Acesso Imagens

Atual campeão da Copa FGF, o Brasil de Pelotas começou a busca pelo bicampeonato superando o Guarany de Bagé por 2 a 0. No Bento Freitas, Guty e Morbeck marcaram os gols da vitória que quebrou uma sequência de quatro jogos sem vencer.

Com o resultado, o Brasil assume momentaneamente a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Bagé e Farroupilha. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Estádio Pedra Moura.

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Na próxima rodada da Copinha, o Xavante vai até Bagé, mas para enfrentar o Farroupilha, no Bra-Far. O clássico, que não acontece desde 2013, será disputado no dia 21, às 15h, no Estrela D'Alva.

Antes disso, no domingo (17), às 16h, o Brasil tem uma decisão pela Série D. O Xavante recebe o São José, no Bento Freitas, em um duelo direto pela quarta colocação do Grupo A16. Atualmente, o detentor da posição é o Rubro-Negro, com sete pontos, dois a mais que o Zeca.

Time alternativo

Para o confronto, Gilson Maciel mandou a campo uma equipe alternativa, dando oportunidade para atletas com pouca minutagem na temporada. Os únicos titulares escalados foram o volante Júlio Simas, suspenso para o confronto diante do São José, e o ponta Robinho.

Do outro lado, o técnico Alessandro Telles escalou o seu time mais próximo do ideal, com apenas três preservações.

O jogo

Gol no início e jogo morno

A partida foi aberta em grande parte do primeiro tempo, com ambas equipes buscando o gol. Porém quem teve as melhores chances foi o Brasil.

A primeira chegada com perigo do Xavante foi aos 10 minutos. Robinho cruzou, da esquerda, para Masson finalizar de primeira e obrigar Jonathan a fazer a primeira grande defesa da partida.

Um minuto depois, Yuri acionou Guty, que carregou para dentro, passou no meio de dois marcadores, e finalizou de esquerda, de fora da área, para abrir o placar.

O Xavante seguiu com as melhores oportunidades e quase ampliou com Gabriel Morbeck, aos 21. O centroavante arriscou de fora da área e acertou um bom chute no canto direito de Jonathan, que se esticou para fazer outra boa intervenção.

Depois, a partida seguiu aberta, mas sem nenhuma grande oportunidade criada. O Xavante apostava em contra-ataques, enquanto o Alvirrubro tentava levantar a bola na área, ambos sem sucesso.

Guarany tenta reação, mas Brasil é mais efetivo

Precisando marcar para somar pontos, o Guarany voltou mais ofensivo para o segundo tempo e quase igualou o marcador logo no primeiro minuto. Matheus Guimarães finalizou de fora da área buscando o ângulo esquerdo de Davi, mas a bola acertou o travessão.

Apesar da pressão inicial, o Xavante foi mais efetivo em sua resposta e ampliou o placar aos 10 minutos. De Gabriel para Gabriel, Masson cruzou da direita e Morbeck cabeceou para marcar o segundo.

Depois do segundo gol xavante as equipes pouco criaram. O Guarany tinha mais a posse de bola, mas não conseguia transformar o domínio em oportunidades, enquanto o Brasil apostava em contra-ataques e cruzamentos para Morbeck.

A última oportunidade da partida aconteceu aos 44 minutos, com Raphinha, que arriscou em cobrança de falta. A bola levou perigo, mas passou por cima do gol, consumando o 2 a 0.

Copa FGF (1ª rodada) — 13/5/2026

Brasil (2)

Davi; Yuri, Saulo, Zamora e Otávio (Streit, 28'/2ºT); Simas, T. Henrique (Thobias, 28'/2ºT), Guty (Givigi, 24'/2ºT), Masson (Daniel, 24'/2ºT) e Robinho (Gui Costa, 32'/2ºT); Morbeck. Técnico: Gilson Maciel.

Guarany (0)

Jonathan, Raphinha, Bruno Cardoso, Emersonn Bastos e Higor; Vitor Oliveira (Allan Christian, 26'/2ºT), Ferreira (Paulinho, 11'/2ºT), Silas, Tony Júnior (Pedro, 16'/2ºT) e Adaílson (Ruan, 11'/2ºT); Matheus Guimarães (Adiel, 16'/2ºT). Técnico: Alessandro Telles.

GOLS: Guty (B) e Morbeck (B).

ARBITRAGEM: Marcelo Oswald Bitelbron auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Natan Borges dos Santos e Liader Braga Da Silva Junior.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo

Domingo, 17/5 — 16h

Brasil x São José

Estádio Bento Freitas, em Pelotas — Série D (7ª rodada)



