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Estreia em casa
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Brasil de Pelotas bate o Guarany de Bagé pela Copa FGF e volta a vencer após quatro jogos

Atual campeão da competição, Xavante fez 2 a 0 no Alvirrubro

Daniel Costa

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