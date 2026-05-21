Bagé leva a melhor no clássico Ba-Gua e volta a vencer o Guarany após mais de 10 anos

Deu Bagé no clássico Ba-Gua 433, válido pela segunda rodada da Copa FGF. Com um golaço de Gabriel Chaves, no segundo tempo, o Jalde-Negro venceu o Guarany, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), em pleno Estrela D'Alva e quebrou um tabu de mais de 10 anos sem superar o rival fora de casa.
O último triunfo do Jalde-Negro no Estrela D'Alva tinha sido em 2013, durante a Terceirona. Naquela oportunidade, o Bagé venceu por 1 a 0.
Com o resultado, o Bagé assume a liderança do Grupo B da competição, com quatro pontos, enquanto o Guarany segue na lanterna, com duas derrotas.
Na quinta-feira (21), às 15h, também no Estrela D'Alva, Farroupilha e Brasil fecham a rodada com o clássico Bra-Far.
Na próxima rodada, o Jalde-Negro vai até o Bento Freitas enfrentar o Brasil de Pelotas, enquanto o Alvirrubro recebe o Farroupilha, no Estrela D'Alva. Ambas as partidas acontecem na quarta-feira (27).
Antes disso, o Guarany tem uma decisão pela Série D. No domingo (24), às 16h, o Alvirrubro recebe o Cascavel, no Estrela D'Alva, pela oitava rodada da competição. Atual lanterna do grupo, com apenas quatro pontos, a equipe precisa vencer para se manter vivo na busca pela classificação à segunda fase.
Primeiro tempo nervoso
Assim como grande parte dos outros 432 clássicos Ba-Gua, o confronto de número 433 também foi marcado pela tensão e pela disputa intensa do início ao fim.
A primeira grande chance foi do time da casa, aos sete minutos. Após cobrança de falta de Silas, a bola desviou na barreira e, após bate-rebate, sobrou para Adaílson dentro da área. O atacante alvirrubro finalizou no meio do gol e desperdiçou a oportunidade.
A resposta do Jalde-Negro veio aos 13 minutos. Michel acionou Gustavo Linhares nas costas da defesa, e o atacante saiu em direção ao gol, mas foi travado pelo zagueiro Albert, que se recuperou a tempo de fazer a interceptação.
Aos 18, o Bagé voltou a assustar. Nicolas aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou cruzado, de primeira. A bola encontrou Michel, que tentou desviar no susto, mas mandou para fora, ao lado da trave esquerda.
Depois disso, a partida ficou truncada, com ambas equipes brigando pela bola e cometendo muitas faltas.
Insatisfeito com o desempenho do Guarany, o técnico Alessandro Telles promoveu uma mudança ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Adaílson deixou o campo para a entrada de Tony Júnior.
Etapa final tem tensão, expulsão e golaço
O segundo tempo começou da mesma forma como terminou o primeiro: nervoso e faltoso.
A primeira chegada da etapa final foi do Bagé, aos oito. Johann arriscou em cobrança de falta frontal. A bola levou perigo, mas passou do lado esquerdo do gol de Jonathan.
Depois de tanto assustar, o Bagé chegou ao primeiro gol da partida aos 12 minutos. Gabriel Chaves recebeu na intermediária, pela esquerda, e arriscou o chute de muito longe para marcar um golaço no ângulo esquerdo de Jonathan.
O Guarany tentou a reação rápida e no lance seguinte quase conseguiu o empate. Pedro Henrique foi acionado na esquerda, dentro da área, e cruzou para Matheus Guimarães, que só teria o trabalho de empurrar para as redes, mas Diego Rocha conseguiu cortar.
O Bagé voltou a levar perigo com Gabriel Chaves, aos 16. O volante subiu a marcação e em uma dividida de carrinho quase ampliou, obrigando Jonathan a fazer grande defesa.
Com a vantagem no placar, o Bagé baixou as linhas e jogou no contra-ataque. Já o Guarany, precisando do resultado, partiu para o ataque, mas com pouca precisão no último terço do campo.
Para piorar a situação do Alvirrubro, aos 35, Adiel deu uma entrada dura em Johann e foi expulso, com o segundo cartão amarelo, deixando a equipe com um jogador a menos. Mesmo assim, o time da casa seguiu com a posse de bola, mas não criou nenhuma oportunidade, o que resultou na derrota no clássico.
Copa FGF (2ª rodada) — 20/5/2026
Guarany (0)
Jonathan, Raphinha (Talles, 19'/2ºT), Bruno Cardoso, Albert e Higor (Pedro Henrique, 1'/2ºT); Vitor Oliveira, Paulinho, Silas (Ferreira, 33'/2ºT), Adiel e Adaílson (Tony Júnior, 41'/1ºT); Matheus Guimarães (Ruan, 19'/2ºT). Técnico: Alessandro Telles.
Bagé (1)
Marcos; Yander, Yuri (Solivan, 33'/2ºT), Diego Rocha Gustavo Nogy; Elias Ceará, Gabriel Chaves e Johann (Fernando, 39'/2ºT); Gustavo Linhares (Paulo, 24'/2ºT), Nicolas (Cavani, 39'/2ºT) e Michel (Rafinha, 24'/2ºT). Técnico: Rodrigo Bandeira.
GOL: Gabriel Chaves (B).
ARBITRAGEM: Elias da Silva Elyseu auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Diego Luis Rosa Da Rosa e Thiago Reyes Fernandes.
LOCAL: Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.
