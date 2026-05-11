Apresentado pelo Farroupilha, Walter projeta estreia contra o Bagé: “Não vou estar 100%”

Jogador foi apresentado junto do volante Marlon Bica. Vinícius Teixeira / @vtfotografias__ / Divulgação GA Farroupilha

Apresentado como novo reforço do Farroupilha, o centroavante Walter, de 36 anos, projeta estrear já na quarta-feira (13), diante do Bagé, pela primeira rodada da Copa FGF.

— Estou há quase 15 dias sem jogar, mas estou preparado. Lógico que não vou estar 100% [na quarta-feira], mas vou estar 70% ou 80%. Se eu estiver em campo e o professor optar por mim, vou dar o máximo para ajudar meus companheiros. Não será um jogo fácil, mas precisamos lutar e buscar os três pontos, que é o nosso objetivo — afirmou durante a coletiva de apresentação, no domingo (10).

O atacante está com 93 quilos e atuava pelo Atlético Alagoinhas, clube pelo qual disputou sete partidas sem marcar gols. A última atuação foi em 12 de abril.

Com três meses de salários atrasados, Walter rescindiu contrato com a equipe baiana. Desde então, vinha treinando em uma academia particular em Maceió. O atleta chega através de uma parceria entre o Farrapo e um investidor, a empresa Fernando Repasses, que vai custear o salário do atleta.

Dirigente Gregory Macedo conduziu a negociação com o centroavante. Vinícius Teixeira / @vtfotografias__ / Divulgação GA Farroupilha

Para estrear na quarta-feira, o jogador precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol até as 19h de terça-feira (12). Caso a regularização não aconteça a tempo, o atacante poderá fazer sua estreia no clássico Bra-Far, diante do Brasil, no dia 21.

Walter foi contratado para a disputa da Copa FGF e da Terceirona, em setembro. O Farroupilha é comandado pelo técnico Bruno Coelho e mandará seus jogos da Copinha no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, e na Boca do Lobo, em Pelotas.

— Tenho certeza que o clube vai fazer uma grande Copinha e uma terceira divisão, conseguindo o acesso, que é o mais importante para o clube esse ano — projeta.

Passagem pelo Pelotas

Walter teve passagem pelo Pelotas, em 2023. O centroavante ficou no clube entre maio e agosto daquele ano.

Ao todo, foram cinco partidas, com 60 minutos jogados e nenhum gol marcado. O jogador ficou marcado por ter perdido o pênalti na eliminação da equipe diante do Monsoon, na Divisão de Acesso.

Apesar da passagem apagada pela cidade, Walter diz estar mais preparado neste retorno.



