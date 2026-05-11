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Apresentado pelo Farroupilha, Walter projeta estreia contra o Bagé: “Não vou estar 100%”

Sem atuar há um mês, jogador pode jogar pelo Farrapo já na quarta-feira, pela Copa FGF

Daniel Costa

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