Zagueiro do Brasil de Pelotas aproveita oportunidade e é eleito melhor em campo pelo técnico 

Formado na base do clube, atleta fez sua estreia como titular no elenco profissional. Gabriel Costa / G.E. Brasil

A vitória do Brasil de Pelotas, por 2 a 0, sobre o São Joseense, no Bento Freitas, pela terceira rodada da Série D, teve um destaque especial na avaliação do técnico Gilson Maciel: o zagueiro Tony Lucas. Titular após o desfalque de Saulo, o defensor de 22 anos aproveitou a oportunidade e foi eleito pelo treinador como o melhor jogador da partida.

O jogador formou dupla de zaga com o experiente Lula, de 34 anos, dando equilíbrio ao sistema defensivo, que pela primeira vez não sofreu gols na competição. Após a partida, Gilson Maciel valorizou a atuação da defesa e a resposta imediata de Tony Lucas em campo.

— Confesso que hoje [domingo], na minha opinião, ele [Tony Lucas] foi o melhor jogador da partida — afirmou em entrevista coletiva.

Apesar de ainda não ter utilizado o zagueiro anteriormente, Gilson Maciel já havia observado o potencial do atleta durante os treinamentos:

— Eu não tinha jogado com ele ainda, ele teve que ir em uma situação e deu a resposta. A gente sabia do potencial, das características. Ele foi muito bem, um jogador que manteve um nível alto, junto com o Lula.

Em uma temporada em que o Brasil de Pelotas deve disputar quatro competições, o técnico reforça a importância de ter um elenco qualificado, com reservas que tenham condições de assumir a titularidade.

— Eu sempre falo para eles, tu estás reserva, tu não é reserva. [...] Então a gente fica feliz quando a gente dá oportunidade a um jogador e ele acaba fazendo uma partida de um nível alto. O Tony Lucas hoje [domingo] fez uma partida que me deixou muito satisfeito — disse Maciel.

Tony Lucas

Natural de Rio Grande, Tony Lucas é formado nas categorias de base do Xavante. Chegou ao clube em 2019 para a categoria Sub-15 e permaneceu no clube até 2023, quando assinou com o Fortaleza. Depois, passou por Paraná e São José-SP, antes de retornar ao Bento Freitas e fazer sua estreia como titular na equipe principal.

Situação na tabela

Com a vitória, o Brasil chegou aos seis pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A16, três pontos atrás do líder Blumenau. Na próxima rodada, no sábado (25), o Xavante vai até Porto Alegre enfrentar o lanterna São José, que ainda não pontuou.