Esportes

Estreia na titularidade
Notícia

Zagueiro do Brasil de Pelotas aproveita oportunidade e é eleito melhor em campo pelo técnico 

Com Tony Lucas na defesa, Xavante não sofreu gols pela primeira vez na atual edição da Série D

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS