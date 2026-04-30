Walter relembra passagem pelo Pelotas e lamenta desempenho e pênalti perdido: "não estava bem fisicamente"

Atleta explicou que não estava em condições ideais durante sua passagem pelo clube, o que impactou diretamente dentro de campo. Italo Santos / Especial

Em negociação com o Farroupilha para a disputa da Copa FGF e da Terceirona, o centroavante Walter relembrou sua passagem pelo Pelotas, em 2023, e lamentou o desempenho abaixo do esperado.

Entre maio e agosto daquele ano, o atleta disputou cinco partidas, somando 60 minutos em campo e sem marcar gols. Além disso, ficou marcado por desperdiçar uma das cobranças de pênalti na eliminação do Pelotas diante do Monsoon, nas quartas de final da Divisão de Acesso.

— Lembranças boas da cidade, do time. Sou muito grato ao Pelotas, muito grato ao presidente, mas saí triste por mim mesmo, porque podia ter rendido mais — relembra.

Walter explicou que não estava em condições ideais durante sua passagem pelo clube, fator que impactou diretamente seu desempenho.

— Eu não estava bem fisicamente, não estava legal e estava passando um momento familiar bem difícil e aí o meu rendimento não foi aquilo que eu esperava, mas só tenho que agradecer ao Pelotas — disse.

Problemas com a balança

Walter conviveu com problemas de sobrepeso em diferentes momentos da carreira. O centroavante chegou ao Pelotas com 123 quilos, perdeu 15 quilos em dois meses, mas voltou a ganhar peso após deixar o clube, chegando a 130 quilos.

— Foi quando eu acordei, abri meus olhos, e falei, 'cara, eu preciso baixar meu peso, preciso dar a volta por cima, eu tenho que ficar um tempo sem jogar e focar na minha vida'. Fiquei quase dois anos sem jogar, focado, trabalhando e perdi quase 50 quilos. E hoje, graças a Deus, tô com 93 quilos — detalha.

Pênalti perdido

Além da questão física, o pênalti perdido na eliminação do Áureo-Cerúleo na Divisão de Acesso foi determinante para sua saída do Lobo.

— Minha saída do Pelotas não era nem para ter saído. Se eu faço aquele gol de pênalti que eu errei, a gente tinha passado de fase. As coisas tinham melhorado para o meu lado também, teria mais confiança. E aquele pênalti que eu errei mudou — relembra.

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Na ocasião, o Pelotas vencia a disputa por 3 a 2 e ainda tinha duas cobranças a seu favor, contra apenas uma do Monsoon. Walter bateu no canto direito, mas Gabriel Oliveira defendeu e evitou o que seria a classificação do Pelotas para a semifinal.

Na sequência, mesmo ainda em vantagem, Jacone, Escobar e Heverton também desperdiçaram suas cobranças.

— Lógico, eu errei o pênalti, mas três jogadores nossos erraram também. Só que sempre cai para o mais experiente e caiu pra mim. E o torcedor ficou muito chateado — pondera Walter.

Admiração

Auxiliar técnico do Pelotas naquela campanha, Fábio Recife relembra o esforço do centroavante durante sua passagem pelo clube.

— Walter é um pernambucano que nem eu, tenho uma admiração muito grande por ele. [...] Naquela época a luta dele era diária contra o excesso de peso, toda aquela coisa que atrapalhava ele dentro do campo, mas ele tem uma qualidade nata indiscutível e é um jogador que não se encolhe para treinar, gosta de treinar — relembra.

— Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo que era subir o Pelotas, mas é admirável o trabalho dele e o dia a dia dele. Um cara humilde, trabalhador, um cara que não precisa provar nada pra ninguém pela sua história dentro do futebol, e é um exemplo de perseverança — completa.

Atual técnico do São Paulo de Rio Grande, Recife afirma que, caso a negociação com o Farroupilha seja concretizada, terá prazer em reencontrar o atleta no Aldo Dapuzzo, estádio onde o clube mandará seus jogos pela Copa FGF.

— Se concretizar essa contratação do Walter [com o Farroupilha], com certeza eu vou estar aqui [no Aldo Dapuzzo] pra dar um abraço nele e conversar com ele aqui e poder revê-lo, porque é um cara sensacional.



