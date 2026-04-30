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Walter relembra passagem pelo Pelotas e lamenta desempenho e pênalti perdido: "não estava bem fisicamente"

Centroavante passou pelo Lobo entre maio e agosto de 2023 e negocia com o Farroupilha para disputar a Copa FGF e a Terceirona

Daniel Costa

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