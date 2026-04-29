Walter na Terceirona? Ex-Inter e Pelotas negocia retorno ao RS: "Torço muito para o time ser gigante de novo"

Jogador foi campeão e artilheiro pelo Aquidauana em 2025. Vinicius Eduardo / Reprodução

O centroavante Walter, ex-Inter e Pelotas, tem negociações em andamento com o Farroupilha para a disputa da Copa FGF e da Terceirona. Segundo ele, o contato com o clube pelotense acontece desde a última semana, mas ainda não tem definição.

Aos 36 anos, Walter está com 93 kg e deixou o Atlético Alagoinhas, na última semana, após sete partidas e nenhum gol.

Negociação

A negociação entre o Farroupilha e o centroavante iniciou oficialmente na última semana, quando o clube fez uma proposta. Depois, no domingo (26), dia do centenário do Farrapo, Walter fez uma contraproposta e aguarda um retorno da direção tricolor.

— Estou esperando [a resposta da direção] para saber se essa semana deve resolver [a negociação] — explica.

A demora no retorno acontece porque o Farroupilha aguarda uma definição acerca de um patrocinador, que seria responsável por custear a vinda do jogador.

Questões pessoais

Apesar da contraproposta, Walter ainda avalia a vinda, já que sua esposa está gravida:

— Está pegando também que minha esposa tá grávida e eu nunca ia sair de perto dela agora.

Do outro lado, o centroavante avalia que o retorno ao Rio Grande do Sul pode ser positivo para ficar mais próximo de sua filha mais velha, de 13 anos, que mora em Porto Alegre.

Respeito pelo clube

O atacante também destaca o respeito pelo Farroupilha e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de defender o clube.

— É um clube centenário, que fez 100 anos agora, um clube grande que está dormindo, está tentando buscar a força de novo. [...] Torço muito para o time ser gigante de novo.

Além da negociação, o jogador falou sobre o que significaria voltar a Pelotas e ao Estado:

— Sempre é bom voltar pro Rio Grande do Sul. [...] Campeonato no Sul é sempre muito difícil, não importa a competição. E pegar um friozinho de novo também estou com saudade — disse.

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Passagem por Pelotas

Walter ainda relembrou sua passagem pelo Pelotas, destacando o carinho pela cidade, mas reconhecendo que poderia ter rendido mais dentro de campo.

— Lembranças boas da cidade, do time, sou muito grato ao Pelotas, muito grato presidente, mas fico triste por mim mesmo porque podia ter rendido mais — relembra.

O centroavante ficou no clube entre maio e agosto de 2023. Ao todo, foram cinco partidas, com 60 minutos jogados e nenhum gol marcado. O jogador ficou marcado por ter perdido o pênalti na eliminação da equipe diante do Monsoon, na Divisão de Acesso.



