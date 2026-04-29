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Walter na Terceirona? Ex-Inter e Pelotas negocia retorno ao RS: "Torço muito para o time ser gigante de novo"

Jogador recebeu proposta do Farroupilha, fez uma contraproposta e aguarda retorno

Daniel Costa

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