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"Temos um atleta contratado": Brasil de Pelotas espera anunciar dois novos pontas

Além das chegadas, o coordenador técnico Hélio Vieira afirma que o volante Rael deve deixar o clube nos próximos dias

Daniel Costa

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