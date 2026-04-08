"Temos um atleta contratado": Brasil de Pelotas espera anunciar dois novos pontas

O Brasil de Pelotas realizou, nesta quarta-feira (8), o penúltimo treino antes da viagem para Santa Catarina, onde enfrenta o Blumenau, no domingo (12), pela Série D. Antes da atividade, o coordenador técnico do Xavante, Hélio Vieira, detalhou que o clube segue no mercado e busca a contratação de dois pontas.

— Nós já temos um atleta contratado, que está se desvinculando do seu atual clube. Temos outro contato que está se encaminhando também para que se tenha um desfecho positivo. Então teríamos mais dois extremos, no mínimo — disse o dirigente, em entrevista coletiva.

Os atletas são um pedido da comissão técnica para uma posição considerada carente no elenco. Com a saída de DG, após se envolver em uma confusão com um entregador de bebidas, Gilson Maciel ficou apenas com Daniel como ponta de origem. Assim, na estreia, o meia Givigi teve que atuar improvisado.

— São jogadores de flanco, jogadores de velocidade, que é aquilo que nós precisamos e que temos carência no momento — detalhou Vieira.

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Após as duas contratações, a direção considera que o elenco estará completo, porém seguirá observando eventuais necessidades.

— No futebol acontece situações que, quando tu menos espera, tu precisa buscar uma posição onde tu não imaginaria que fosse preciso contratar — aponta.

Saída encaminhada

O dirigente também comentou a situação do volante Rael, afastado dos treinamentos desde a confusão com um entregador. O atleta está em negociação avançada e deve deixar o clube nos próximos dias: