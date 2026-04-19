Técnico do Brasil de Pelotas exalta maturidade da equipe: “A gente soube entender o que é o jogo de Série D”

Técnico concedeu entrevista coletiva após o jogo. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas venceu o São Joseense por 2 a 0 no Bento Freitas, neste domingo (19), e apresentou uma atuação segura na terceira rodada da Série D. Após a partida, o técnico Gilson Maciel destacou a evolução da equipe e o entendimento do que a competição exige.

— Série D, tu tem que jogar, tem momentos que tem que baixar as linhas mesmo, marcar, competir. [...] a gente soube entender o que é o jogo de Série D, mesmo jogando em casa, a gente tem que ser organizado, equilibrado — afirmou em entrevista coletiva.

O comandante ressaltou que a equipe conseguiu executar a estratégia planejada, explorando os espaços e sendo eficiente quando teve oportunidades.

— A estratégia deu certo. Conseguimos um gol de bola parada. E depois, com 2 a 0, o jogo ficou tranquilo. A gente teve maturidade para entender e conseguir esses três pontos, que são importantes na nossa caminhada — avaliou.

Os gols da vitória, marcados por Júlio Simas, no primeiro tempo, e por Gabriel Morbeck, no segundo, foram resultados de cobranças de escanteio. O técnico reforçou que a bola parada é considerada um fator decisivo especialmente em partidas em que o adversário está com um postura mais defensiva.

— Esse [bola parada] é um fundamento que hoje, se tu pegar por estatísticas, é muito alto. A gente tem bons batedores e bons cabeceadores. A gente fica feliz que através desse fundamento a gente conseguiu fazer um gol no momento em que mesmo a gente tendo volume, a gente não estava tendo chances.

Paralisação

O duelo diante dos paranaenses também foi marcado por uma paralisação de 35 minutos no segundo tempo. O volante Julio Rusch, do São Joseense, sofreu uma concussão e precisou ser levado de ambulância para fora do estádio. Sem outro veículo disponível, o árbitro aguardou a chegada de uma nova ambulância para reiniciar a partida.

Cinco minutos após a retomada da partida, Morbeck ampliou o marcador. No entanto, o técnico considera que a paralisação também prejudicou o Xavante, que poderia ter construído um placar mais elástico.

Próximo compromisso

Com a vitória, o Brasil chega aos seis pontos e assume a vice-liderança do Grupo A16. A próxima partida será diante do lanterna São José, no sábado (25), em Porto Alegre, onde o técnico espera contar com a presença da torcida xavante:

— Eu quero que a torcida xavante invada Porto Alegre. É um jogo importantíssimo para a nossa caminhada.