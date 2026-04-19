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Venceu e convenceu
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Técnico do Brasil de Pelotas exalta maturidade da equipe: “A gente soube entender o que é o jogo de Série D”

Xavante superou o São Joseense por 2 a 0, no Bento Freitas

Daniel Costa

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