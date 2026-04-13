Técnico do Brasil de Pelotas confirma contratação de dois atacantes do CSA

Ponta retorna à Baixada após dois anos. Ítalo Santos / G.E. Brasil

Após a derrota por 3 a 2 para o Blumenau, no domingo (12), pela segunda rodada da Série D, o técnico Gilson Maciel, confirmou a chegada de reforços para o setor ofensivo do Brasil de Pelotas. O ponta Robinho e o centroavante Samuel Reis, ambos do CSA, devem ser oficializados nos próximos dias.

Robinho tem 25 anos e já passou pelo Xavante em 2024, quando atuou em 18 partidas, marcando um gol. Ele rescindiu seu contrato com o clube alagoano e já está em Pelotas desde a última quinta-feira (9).

— Se o Robinho tivesse chegado na quarta, já ia trazê-lo. É um jogador com a característica que a gente precisa (velocidade) — afirmou.

Já a contratação do centroavante Samuel Reis, de 21 anos, é considerada uma oportunidade de mercado. Ele atuará por empréstimo no Xavante até o final da temporada.

— O Samuel é uma outra característica e está chegando para agregar também — disse o treinador rubro-negro.

Apesar das contratações o Brasil ainda segue no mercado em busca de mais uma opção para o lado de campo, demanda já apresentada pela comissão técnica à diretoria:

— Nós precisamos de mais extremos. É uma situação que eu já coloquei para a diretoria, eles sabem disso, porque hoje nós temos com essa característica apenas o Daniel — explicou Gilson Maciel.

De acordo com o treinador, a limitação de opções pelos lados do campo ficou evidente na partida contra o Blumenau, especialmente em momentos em que o Brasil teve superioridade numérica, mas não conseguiu transformar isso em vantagem no placar.

A tendência é que os novos reforços já estejam à disposição na próxima rodada da Série D, no domingo (19), diante do São Joseense, no Bento Freitas.



