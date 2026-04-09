"Somar pontos é fundamental": técnico do Brasil de Pelotas projeta jogo difícil contra o Blumenau

Gilson Maciel espera um confronto equilibrado. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, espera um confronto equilibrado diante do Blumenau, neste domingo (12), às 15h30min, em Santa Catarina, pela segunda rodada da Série D. Após a vitória na estreia, o treinador destacou a resposta positiva do elenco, mas reforçou que a equipe ainda está em processo de evolução.

— Viemos de um primeiro jogo, de uma estreia, que me surpreendeu pelo ritmo, pela vontade e pela forma como jogaram. A resposta tem sido extremamente positiva, os jogadores estão se adaptando à minha ideia e conhecendo o clube, isso é o mais importante — afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9).

Na vice-liderança do grupo, atrás apenas do próprio Blumenau, pelo saldo de gols, o Brasil não vê o empate como um mau resultado.

— O Brasil joga sempre para vencer, mas somar pontos é fundamental, porque a caminhada é longa — analisa.

O Xavante viaja para Blumenau nesta sexta-feira (10) pela manhã. A equipe vai percorrer de ônibus os mais de 830 quilômetros até Santa Catarina. No sábado (11) à tarde, já em solo catarinense, o Rubro-Negro realiza a última atividade antes da partida.

Projeção da partida

Assim como o Brasil, o adversário também fez sua estreia na temporada de 2026 no último final de semana. Fora de casa, a equipe catarinense goleou o São José, por 3 a 0. Na ocasião, o Blumenau adotou uma postura defensiva, atuando no contra-ataque.

Maciel projeta uma postura diferente do adversário para o confronto de domingo. Pelo fator local, o técnico espera que o adversário se lance mais ao ataque, o que pode dar mais espaços de para o Xavante.

— Como é uma segunda rodada, a gente não sabe ainda a forma como os times jogam em casa e fora. Agora, diante do seu torcedor, eles devem ter uma outra forma e organização — avaliou.

Leia Mais Clube gaúcho tem a terceira maior invencibilidade do futebol brasileiro

Reforços

À espera de novas opções para o ataque, o técnico Gilson Maciel receberá dois reforços caseiros. O lateral-esquerdo Otávio, recuperado de lesão, e o volante Alan, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), ficam à disposição para o final de semana após serem desfalques na estreia:

— O Alan é um jogador que eu conheço, faz mais de uma função e não jogou o primeiro jogo por não estar regularizado. Agora está à disposição. Temos também a volta do Otávio, então vamos mais fortalecidos.

Apesar de comemorar os retornos, o técnico segue à espera de pontas, com características de velocidade.

— Eu preciso de dois a três jogadores de velocidade, hoje temos só um com essa característica (Daniel). Para esse jogo, seria importante ter esses jogadores, porque pode haver espaço para atacar as costas do adversário, mas vamos trabalhar com o que temos— afirmou.



