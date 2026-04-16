Sob gestão da SAF, Brasil de Pelotas lança novos planos de sócio

Torcedores terão acesso gratuito no Bento Freitas em três categorias. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas anunciou, nesta quinta-feira (16), a reformulação dos seus planos de sócios para se adequar aos novo momento do clube, sob administração do Consórcio Xavante. Ao todo, são cinco modalidades, disponíveis no site, com valores entre R$ 15,90 e R$ 149,90.

O plano mais acessível é o “Xavante do Povo”, com mensalidade de R$ 15,90. A modalidade exige comprovação de benefício social, como BPC ou Bolsa Família, e garante acesso aos jogos no Bento Freitas mediante compra de ingresso com valor especial, além de vantagens no programa de sócios.

Na sequência, aparece o “Xavante Sem Fronteiras”, no valor de R$ 19,90. O plano oferece descontos de 60% no ingresso nas arquibancadas Sul ou JK.

Entre os planos tradicionais, o clube apresentou o “Maior do Interior”, por R$ 59,90, que dá acesso a todos os jogos no Bento Freitas nos setores arquibancada Sul ou JK, além do direito de compra de ingresso para acompanhante e participação em vantagens ao longo do programa.

Já o “Raiz Xavante”, ao custo de R$ 79,90, garante entrada em todos os jogos no setor Social, mantendo também os benefícios adicionais previstos nos demais planos.

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Por fim, o plano mais completo é o “Cadeira Xavante”, com mensalidade de R$ 149,90, que assegura lugar no setor de cadeiras do estádio, além dos demais direitos, como acesso integral às partidas e vantagens exclusivas.

O clube também informou que sócios que permaneceram em dia até o mês de março nos planos antigos terão desconto de R$ 10 durante um ano nas novas modalidades.

Reformulação

A reformulação dos planos já vinha sendo estudada pelo Consórcio Xavante, responsável pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF), como parte do processo de reestruturação administrativa e financeira do clube. Conforme já havia sido antecipado, a mudança não representa aumento nos valores, mas sim uma reorganização das categorias.

Anteriormente, o Brasil também contava com cinco modalidades de sócio, sendo três tradicionais e duas criadas no contexto da recuperação judicial, com valores entre R$ 140 e R$ 25.

Associação

Com 10% das ações do Grêmio Esportivo Brasil SAF, a associação seguirá existindo. Assim como nas demais SAFs do país, o Xavante deverá seguir com um plano de sócios exclusivo desta entidade, com um valor simbólico.



