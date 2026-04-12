“Sentimento de que podia mais”: técnico do Brasil de Pelotas aponta falhas na criação após derrota na Série D

Treinador concedeu entrevista coletiva após a partida. Reprodução / TV Xavante

O técnico Gilson Maciel conheceu sua primeira derrota sob o comando do Brasil de Pelotas no revés por 3 a 2 para o Blumenau, pela segunda rodada da Série D. Com um jogador a mais por mais de 60 minutos, o Xavante não conseguiu transformar a vantagem em chances de gol e perdeu uma invencibilidade de 16 partidas.

— A gente fica com o sentimento de que podia mais. Não pode um time que quer chegar, com um jogador a mais, tomar dois gols. Houveram erros que nos custaram caro — afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Para o treinador, o principal problema esteve na lentidão na transição e na falta de eficiência ofensiva, especialmente após o empate:

— A partir do momento que a gente faz o gol de empate e tem um jogador a mais, o Blumenau desceu as linhas e a gente foi muito lento nas ações. A gente trocava corredor, chegava no fundo e conseguia cruzamentos, mas não teve o ganho com naturalidade.

Leia Mais Com um jogador a mais, Brasil de Pelotas perde para o Blumenau pela Série D

Superioridade numérica desperdiçada

A expulsão do zagueiro Brandão, do Blumenau, aconteceu aos 23 minutos da primeira etapa, no pênalti que resultou no primeiro gol xavante.

Mesmo com maior posse de bola e presença no campo ofensivo, o Brasil não conseguiu furar o sistema defensivo e viu o time catarinense marcar duas vezes com Wellisson, o segundo deles na etapa final.

O técnico atribuiu a falta de efetividade ofensiva à desorganização da equipe:

— A gente chegou muito mais na força, na vontade, do que numa situação mais organizada.

Apesar da frustração, Maciel reforçou que o time ainda está em processo de formação e voltou a citar a carência de jogadores de velocidade como fator que limita as alternativas ofensivas.

— Hoje era um jogo que a gente precisava de extremas. Nós temos apenas o Daniel com essa característica, e isso faz diferença.