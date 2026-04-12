“Sentimento de que podia mais”: técnico do Brasil de Pelotas aponta falhas na criação após derrota na Série D

O técnico Gilson Maciel conheceu sua primeira derrota sob o comando do Brasil de Pelotas no revés por 3 a 2 para o Blumenau, pela segunda rodada da Série D. Com um jogador a mais por mais de 60 minutos, o Xavante não conseguiu transformar a vantagem em chances de gol e perdeu uma invencibilidade de 16 partidas.
— A gente fica com o sentimento de que podia mais. Não pode um time que quer chegar, com um jogador a mais, tomar dois gols. Houveram erros que nos custaram caro — afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Para o treinador, o principal problema esteve na lentidão na transição e na falta de eficiência ofensiva, especialmente após o empate:
— A partir do momento que a gente faz o gol de empate e tem um jogador a mais, o Blumenau desceu as linhas e a gente foi muito lento nas ações. A gente trocava corredor, chegava no fundo e conseguia cruzamentos, mas não teve o ganho com naturalidade.
Superioridade numérica desperdiçada
A expulsão do zagueiro Brandão, do Blumenau, aconteceu aos 23 minutos da primeira etapa, no pênalti que resultou no primeiro gol xavante.
Mesmo com maior posse de bola e presença no campo ofensivo, o Brasil não conseguiu furar o sistema defensivo e viu o time catarinense marcar duas vezes com Wellisson, o segundo deles na etapa final.
O técnico atribuiu a falta de efetividade ofensiva à desorganização da equipe:
— A gente chegou muito mais na força, na vontade, do que numa situação mais organizada.
Apesar da frustração, Maciel reforçou que o time ainda está em processo de formação e voltou a citar a carência de jogadores de velocidade como fator que limita as alternativas ofensivas.
— Hoje era um jogo que a gente precisava de extremas. Nós temos apenas o Daniel com essa característica, e isso faz diferença.
Um desses extremas de velocidade já está em Pelotas. O ponta Robinho, que estava no CSA, deve ser anunciado pelo Brasil na segunda-feira (13). Além dele, o atacante Samuel, vindo da mesma equipe, também deve ser oficializado na próxima semana.