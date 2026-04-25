São José x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir a partida pela Série D

O Brasil de Pelotas encara o São José neste sábado (25), às 18h, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
O Brasil chega embalado após vencer o São Joseense, por 2 a 0, no Bento Freitas, e assumir a vice-liderança do grupo, com seis pontos. Já o São José é uma das únicas equipes que ainda não pontuou na competição e ocupa a lanterna.
A partida marcará a estreia de Argel Fucks no comando do Zeca. Ele substituí o técnico Gabardo Jr., que trocou o time da Capital pelo Ypiranga.
Para o confronto, a tendência é que Gilson Maciel mantenha a mesma equipe que venceu o São Joseense. A única dúvida está na defesa. Caso o zagueiro Saulo se recupere de lesão, ele pode retornar ao time titular na vaga de Tony Lucas, eleito melhor em campo da última partida.
Prováveis escalações
São José: Fábio; Mateus Pureza, Eduardo Melo, Tiago Pedra e Raphael Soares; Diney, Gustavo e Péricles; Andrey, Douglas e Igor Cássio. Técnico: Argel Fucks.
Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Tony Lucas (Saulo), Lula e M. Streit; Simas, Germano e Venício; Robinho, Givigi e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem
Jonas Alves Henrique auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Luciane Rodrigues dos Santos e Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube do Metrópoles TV.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.