São José e Brasil de Pelotas empatam sem gols em duelo gaúcho pela Série D

São José e Barasil de Pelotas ficaram no 0 a 0. Gabriel Costa / Divulgação/GEB

São José e Brasil de Pelotas empataram em 0 a 0, neste sábado (25), em jogo válido pela quarta rodada da Série D do Brasileirão. O duelo, disputado no Passo D’Areia, em Porto Alegre, marcou a estreia do técnico Argel Fucks no comando da equipe da capital gaúcha.

Em um primeiro tempo equilibrado e de poucas oportunidades de gol, a melhor chance foi dos mandantes. Aos 39, o lateral Michel lançou na área. O zagueiro Eduardo Melo desviou de cabeça e quase marcou.

Depois do intervalo, foram os visitantes que assustaram primeiro. Aos 13, Robinho cruzou da direita, a bola desviou na defesa e bateu na trave.

A sequência da partida seguiu truncada. Já nos acréscimos, Gustavo Lino fez boa jogada pela esquerda, cortou para o meio e arriscou. Edson espalmou e manteve o placar inalterado.

Com o empate, o São José conquistou o primeiro ponto no campeonato. O time de Porto Alegre é o lanterna do grupo A16. No próximo domingo (3), visita o Azuriz.