Saiba onde assistir aos jogos dos clubes gaúchos na Série D

Brasil e Guarany estão entre os clubes que vão representar o Estado na competição. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

A Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (4). A maior edição da história da competição terá 96 equipes, entre elas, quatro gaúchas: Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz, os mesmos representantes do Estado em 2025.

O Metrópoles Esportes tem o direito de transmissão das partidas e será responsável por exibir 306 jogos ao vivo e gratuitos no YouTube. A cobertura prevê 20 partidas por rodada na fase inicial e nos confrontos dos mata-matas.

Além do Metrópoles, a Band também adquiriu os direitos de transmissão e exibirá partidas das duas primeiras fases da competição. No entanto, serão apenas partidas regionais, voltadas ao público do interior de São Paulo e do Norte do país.

As partidas sem exibição do Metrópoles poderão ser transmitidas pelos clubes mandantes em seus canais na internet. No caso do Brasil, a tendência é que as partidas sejam exibidas na TV Xavante.

Transmissão dos gaúchos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já detalhou as cinco primeiras rodadas da fase de grupos, inclusive com a transmissão da partida. (veja a tabela)

Brasil de Pelotas

1ª rodada (5/4, às 16h) | Brasil x Azuriz- (Sem transmissão)

(5/4, às 16h) | Brasil x Azuriz- 2ª rodada (12/4, às 16h) | Blumenau x Brasil - (Com transmissão)

(12/4, às 16h) | Blumenau x Brasil - 3ª rodada (19/4, às 16h) | Brasil x São Joseense - (Sem transmissão)

(19/4, às 16h) | Brasil x São Joseense - 4ª rodada (26/4, às 16h) | São José x Brasil - (Com transmissão)

(26/4, às 16h) | São José x Brasil - 5ª rodada (2/5, às 18h) | Brasil x Marcílio Dias - (Sem transmissão)

Guarany de Bagé

1ª rodada (5/4, às 16h) | Cianorte x Guarany - (Com transmissão)

(5/4, às 16h) | Cianorte x Guarany - 2ª rodada (12/4, às 16h) | Guarany x Joinville - (Sem transmissão)

(12/4, às 16h) | Guarany x Joinville - 3ª rodada (19/4, às 16h) | Cascavel x Guarany - (Sem transmissão)

(19/4, às 16h) | Cascavel x Guarany - 4ª rodada (26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - (Sem transmissão)

(26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - 5ª rodada (2/5, às 15h) | Santa Catarina x Guarany - (Sem transmissão)

São José

1ª rodada (4/4, às 16h) | São José x Blumenau - (Sem transmissão)

(4/4, às 16h) | São José x Blumenau - 2ª rodada (11/4, às 19h) | São Joseense x São José - (Sem transmissão)

(11/4, às 19h) | São Joseense x São José - 3ª rodada (18/4, às 19h) | Marcílio Dias x São José - (Com transmissão)

(18/4, às 19h) | Marcílio Dias x São José - 4ª rodada (26/4, às 16h) | São José x Brasil - (Com transmissão)

(26/4, às 16h) | São José x Brasil - 5ª rodada (2/5, às 19h) |Azuriz x São José - (Sem transmissão)

São Luiz

1ª rodada (4/4, às 16h) | Joinville x São Luiz - (Com transmissão)

(4/4, às 16h) | Joinville x São Luiz - 2ª rodada (11/4, às 16h) | São Luiz x Cascavel - (Sem transmissão)

(11/4, às 16h) | São Luiz x Cascavel - 3ª rodada (18/4, às 16h) | São Luiz x Santa Catarina - (Sem transmissão)

(18/4, às 16h) | São Luiz x Santa Catarina - 4ª rodada (26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - (Sem transmissão)

(26/4, às 16h) | Guarany x São Luiz - 5ª rodada (3/5, às 16h) | São Luiz x Cianorte - (Sem transmissão)





Jamais um time gaúcho venceu a Série D

Criada em 2009, a Série D começou com 39 times e foi aumentando com o passar dos anos, até chegar ao formato atual com 96 equipes. Em 17 edições, nunca um gaúcho foi campeão, mas já conquistaram o acesso à Série C: o Juventude (2013), o Brasil de Pelotas (2014), o São José (2018), o Ypiranga (2015) e o Caxias (2023).

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