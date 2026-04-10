Rio Grande sedia competição estadual de basquete master

Rio Grande é a sede da etapa de abertura do 9º Encontro Gaúcho de Basquete Master. O evento ocorre até o domingo (12), no Ginásio Farydo Salomão, reunindo atletas de diferentes regiões do Estado e do Uruguai.
A competição é voltada ao basquete master masculino, com disputas nas categorias 50+, 60+, 70+ e 80+. Ao todo, cerca de 200 pessoas devem participar, entre atletas, comissões técnicas, arbitragem e acompanhantes. A organização é do Clube de Regatas Rio Grande, uma das instituições mais tradicionais do município, que completa 105 anos em 2026.
O Encontro Gaúcho conta com chancela da Federação Brasileira de Basquetebol Master, do Comitê Brasileiro de Esportes Master e da Federação Gaúcha de Basquete. Entre as equipes confirmadas estão AVABSM (Santa Maria), ABPA (Porto Alegre), Sarandi (Rivera-URU), Bola Laranja (Santa Cruz do Sul) e Lajeado Basketball (Lajeado).
Um dos destaques da competição é a presença da categoria 80+, considerada um marco de valorização da longevidade no esporte. O torneio é reconhecido como o único evento regional do país a promover jogos nessa faixa etária.
Além das partidas, a programação inclui um encontro institucional entre dirigentes de clubes e representantes da Confederação Brasileira de Basquete, na noite de sábado (11).
Programação de jogos
Sexta-feira (10)
- 16h30min – 80+: AVBRS A x AVBRS B
- 18h – 70+: ABPA x AVABSM
- 19h30min – 60+: AVABSM x Sarandi
Sábado (11)
- 9h – 50+: Sarandi x ABPA
- 10h30min – 50+: Lajeado Basketball x Bola Laranja
- 12h – Feminino: ABLU x Sarandi
- 13h30min – 60+: ABPA x Sarandi
- 15h – 80+: AVBRS A x AVBRS B
- 16h30min – 70+: Sarandi x AVABSM
- 18h – 50+: Sarandi x AVABSM
Domingo (12)
- 9h – 60+: ABPA x AVABSM
- 10h30min – 70+: Sarandi x ABPA
- 12h – 50+: ABPA x Bola Laranja
- 13h30min – 50+: Lajeado Basketball x AVABSM