Remar para o Futuro leva 18 atletas para o Campeonato Gaúcho de Remo

Equipe terá 10 meninas e oito meninos. Reprodução / Remar Para o Futuro

O Remar para o Futuro terá 18 representantes na segunda das cinco etapas do Campeonato Gaúcho de Remo. A competição acontece neste sábado (25), no Parque Náutico Alberto Bins, em Porto Alegre.

A equipe que representa o Centro Português 1º de Dezembro é formada por 10 mulheres e oito homens de diferentes faixas etárias. Ao todo, a etapa contará com 97 atletas, distribuídos em 15 provas.

Além dos atletas, o projeto contará com uma equipe de apoio composta por três treinadores e dois profissionais de Educação Física, garantindo suporte durante a competição.

A próxima etapa do Campeonato Gaúcho vai acontecer no dia 25 de julho, em Pelotas.

Maior delegação tem resultado histórico

Em março, a abertura da temporada foi disputada na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. Na ocasião, 28 atletas do Remar para o Futuro participaram da competição, marcando a maior delegação do projeto na história de uma etapa estadual.

O desempenho também foi histórico, com 17 medalhas conquistadas, sendo cinco ouros, cinco pratas e três de bronzes.

O projeto

O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS.



