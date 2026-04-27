Remar para o Futuro conquista nove medalhas e mantém vice-liderança do Campeonato Gaúcho

Atletas conquistaram quatro ouros, duas pratas e três bronzes Divulgação / Remar Para o Futuro

O Remar para o Futuro conquistou nove medalhas na 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Remo, realizada no sábado (25), no Parque Náutico Alberto Bins, em Porto Alegre. Com quatro ouros, duas pratas e três bronzes, o projeto pelotense ficou com a vice-liderança da etapa, com 78 pontos.

Representando o Centro Português 1º de Dezembro, Evelen Cardoso, Brenda Madruga, Nadine Marichal e Nathalia Colella garantiram o ouro no quatro com sênior. Kamilly Freitas venceu duas provas, no skiff júnior e no skiff juvenil, enquanto Luiza Gomes também subiu ao lugar mais alto do pódio no canoe juvenil feminino.

Ainda entre as mulheres, Esther Bilharva conquistou a prata no canoe juvenil, Laura Costa foi prata no skiff estreante e Evelen Cardoso somou ainda um bronze no skiff aberto.

No masculino, o projeto também marcou presença no pódio. Lucas Brum, Anthony Barreto, Arthur Dias e Gabriel Bassi ficaram com o bronze no quatro sem sênior. Já Fernando Pereira e Anthony Barreto conquistaram o bronze no double skiff júnior.

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Além dos resultados pelo Centro Português, atletas formados no Remar para o Futuro também se destacaram defendendo o Grêmio Náutico União. Facundo Mezquita conquistou dois ouros, no quatro sem sênior e no double skiff aberto, enquanto João Millgarejo ficou com a prata no skiff peso leve.

Na classificação da etapa, o Grêmio Náutico União liderou com 164,5 pontos, seguido pelo Centro Português, com 78, e pelo GPA, com 72. Com os resultados acumulados, o trio segue nesta mesma posição no ranking geral.

A próxima etapa do Campeonato Gaúcho vai acontecer no dia 25 de julho, em Pelotas.

O projeto

O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS.