Região Sul tem nove representantes nas séries Ouro e Prata de futsal; veja os grupos

Riograndense e ABF se enfrentaram nas oitavas de final em 2025. Guilherme Krüger / ABF

Estão definidos os grupos das séries Ouro e Prata de futsal. As duas principais divisões, organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), contam com nove representantes da Zona Sul do Estado.

Série Ouro

Entre as 22 equipes participantes, ABF (São Lourenço do Sul), ATF | Sott Alimentos (Pelotas), Jaguarão e Riograndense representam a região Sul na Série Ouro deste ano.

A competição tem início previsto para 9 de maio e término em dezembro. As equipes estão divididas em três grupos e se enfrentam em turno e returno, com os cinco melhores das chaves A e B e os seis primeiros da Chave C avançam ao mata-mata, realizado em jogos de ida e volta. Os dois piores colocados na classificação geral caem para a Série Prata de 2027.

A ABF e a ATF estão no Grupo A, assim como na última temporada, e enfrentam a atual campeã ACBF. Já o Jaguarão e o Riograndense estão na chave B, junto do Atlântico de Erechim.

Confira os grupos da Série Ouro

Grupo A

ABF (São Lourenço do Sul) ACBF (Carlos Barbosa) AFA (São Francisco de Assis) ATF | Sott Alimentos (Pelotas) Independente (Lavras do Sul) São José (Cachoeira do Sul) Sercesa (Carazinho)

Grupo B

Atlântico (Erechim) Ijuí Futsal Jaguarão Passo Fundo Riograndense (Rio Grande) Russo Preto (Não-Me-Toque) VESM (Santa Maria)

Grupo C

AVF (Manoel Viana) Barcelona (Júlio de Castilhos) Campo Bom Cerro Largo Figueira (Tupanciretã) Peñarol/Lyon (Guaíba) SER Alvorada SER Santiago

Série Prata

A Série Prata conta com 15 equipes, que são separadas em três grupos regionalizados. O Grupo B é a chave da Zona Sul, com cinco equipes: AAG Futsal (Arroio Grande), Cerrito, SVC (Santa Vitória do Palmar), Paulista (Pelotas) e URF (Rio Grande).

A competição começa no dia 16 de maio e segue até 31 de outubro. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, com os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançando ao mata-mata, realizado em formato de ida e volta. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série Ouro de 2027.

Confira os grupos da Série Prata

Grupo A

Guarani de Frederico AERFS Real Alegrete SER Itacurubi/CMD Horizontina Futsal

Grupo B

URF Paulista AAG Futsal Cerrito Futsal SVC Futsal

Grupo C

Bela Vista Brochier Futsal Locomotiva AGE Futsal Lagoa



