Quarteto gaúcho soma apenas dois pontos em 12 na segunda rodada da Série D

Nenhum dos quatro clubes gaúchos venceu na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Guarany de Bagé e São Luiz somaram um ponto cada, enquanto Brasil de Pelotas e São José não pontuaram.
O Guarany recebeu o Joinville no domingo (12) e empatou sem gols na estreia diante do seu torcedor. Da mesma forma, o São Luiz ficou no 0 a 0 com o Cascavel, em Ijuí, no sábado (11). As equipes estão nas duas últimas colocações do Grupo A15 e somam apenas um ponto, já que perderam na primeira rodada.
No Grupo A16, Brasil e São José voltaram para o RS sem nenhum ponto na bagagem. O Xavante visitou o Blumenau e perdeu por 3 a 2, enquanto o Zeca foi superado pelo São Joseense, por 1 a 0. Com o término da segunda rodada, o Rubro-Negro ficou na terceira colocação, com três pontos. Já o time de Porto Alegre ainda não pontuou e ocupa a lanterna.
Confira a tabela
Grupo A15
- Joinville | 4 pontos
- Cascavel | 4 pontos
- Cianorte | 3 pontos
- Santa Catarina | 3 pontos
- Guarany | 1 ponto
- São Luiz | 1 ponto
Grupo A16
- Blumenau | 6 pontos
- São Joseense | 4 pontos
- Brasil | 3 pontos
- Marcílio Dias | 1 ponto
- Azuriz | 1 ponto
- São José | 0 pontos
Jogos dos gaúchos na 3ª rodada da Série D
Grupo A15
- Sábado (18) | São Luiz x Santa Catarina - Estádio 19 de Outubro, em Ijuí
- Sábado (18) | Cascavel x Guarany - Estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR
Grupo A16
- Sábado (18) | Marcílio Dias x São José - Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí
- Domingo (19) | Brasil x São Joseense - Estádio Bento Freitas, em Pelotas
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