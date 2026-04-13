Quarteto gaúcho soma apenas dois pontos em 12 na segunda rodada da Série D

Alvirrubro somou seu primeiro ponto na competição. Sérgio Galvani / Guarany FC

Nenhum dos quatro clubes gaúchos venceu na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Guarany de Bagé e São Luiz somaram um ponto cada, enquanto Brasil de Pelotas e São José não pontuaram.

O Guarany recebeu o Joinville no domingo (12) e empatou sem gols na estreia diante do seu torcedor. Da mesma forma, o São Luiz ficou no 0 a 0 com o Cascavel, em Ijuí, no sábado (11). As equipes estão nas duas últimas colocações do Grupo A15 e somam apenas um ponto, já que perderam na primeira rodada.

No Grupo A16, Brasil e São José voltaram para o RS sem nenhum ponto na bagagem. O Xavante visitou o Blumenau e perdeu por 3 a 2, enquanto o Zeca foi superado pelo São Joseense, por 1 a 0. Com o término da segunda rodada, o Rubro-Negro ficou na terceira colocação, com três pontos. Já o time de Porto Alegre ainda não pontuou e ocupa a lanterna.

Confira a tabela

Grupo A15

Joinville | 4 pontos Cascavel | 4 pontos Cianorte | 3 pontos Santa Catarina | 3 pontos Guarany | 1 ponto São Luiz | 1 ponto

Grupo A16

Blumenau | 6 pontos São Joseense | 4 pontos Brasil | 3 pontos Marcílio Dias | 1 ponto Azuriz | 1 ponto São José | 0 pontos

Jogos dos gaúchos na 3ª rodada da Série D

Grupo A15

Sábado (18) | São Luiz x Santa Catarina - Estádio 19 de Outubro, em Ijuí

Sábado (18) | Cascavel x Guarany - Estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR

Grupo A16

Sábado (18) | Marcílio Dias x São José - Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí

Domingo (19) | Brasil x São Joseense - Estádio Bento Freitas, em Pelotas



