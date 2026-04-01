“Primeira partida do Grêmio Esportivo Brasil sob a supervisão e o comando da SAF”, afirma presidente do Xavante

Final da Copa FGF foi a última do clube sob o comando associativo. Max Peixoto / FGF

A estreia do Brasil de Pelotas na Série D do Campeonato Brasileiro diante do Azuriz, no próximo domingo (5), às 15h30min, no Bento Freitas, será a primeira partida, em quase 115 anos, em que a associação não está envolvida.

— Essa semana é a semana que todo o trabalho que foi feito em 2024 e 2025 se consolida, porque vai ser a primeira partida do Grêmio Esportivo Brasil sob a supervisão e o comando da SAF — afirmou o presidente do clube, Vilmar Xavier, em entrevista à TV Xavante.

Aval da Justiça

Os contratos que formalizam a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já foram assinados pela associação e pelo Consórcio Xavante. Os documentos foram aprovados pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios, em 9 de março.

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No entanto, a negociação só pode ser considerada concluída quando obtiver a aprovação da Justiça. O despacho do Juizado Regional Empresarial de Pelotas é aguardado para os próximos dias.

A cautela judicial ocorre porque o Brasil ainda está em recuperação judicial. A lei determina que, nesse período, o clube não pode transferir bens considerados estratégicos sem autorização da Justiça e sem que os credores tenham a chance de se manifestar.

No caso da SAF, quatro ativos do chamado “ativo não circulante” passarão para a nova empresa: o Departamento de Futebol, o Centro de Treinamento, as marcas e patentes e a formação de atletas. Por isso, o procedimento inclui essa consulta formal aos credores, o que não deve gerar problemas à transação.

SAF já comanda os trabalhos

Apesar de não estar completamente concretizada, a mudança do modelo associativo para a SAF, comandada pelo Consórcio Xavante, já é observada no dia a dia do clube desde o começo do ano.

No futebol, o Xavante é comandado pelo ex-jogador Emerson da Rosa, que esteve no clube no dia 7 de janeiro, quando falou para a torcida pela primeira vez. Já na área administrativa, o responsável é o investidor Fernando Ferreira, proprietário da Pluri Sports, enquanto Fábio Bampi, o Nettuno, lidera a comunicação e marketing.

O trio é a principal figura do Consórcio e está representando o Xavante em reuniões estratégicas com patrocinadores e nas entidades, como a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



