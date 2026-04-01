Esportes

Estreia na Série D
Notícia

“Primeira partida do Grêmio Esportivo Brasil sob a supervisão e o comando da SAF”, afirma presidente do Xavante

Equipe estreia na Série D no próximo domingo, contra o Azuriz, enquanto processo de SAF ainda aguarda aval da Justiça

Daniel Costa

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