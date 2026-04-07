Pelotense conquista medalha de bronze em competição de Karatê nos EUA e sonha com seleção brasileira 

Atleta somou pontos no ranking nacional. Reprodução / Arquivo pessoal

O pelotense Fernando Marques, de 28 anos, conquistou, no domingo (5), a medalha de bronze no USA Open de Karatê, disputado nos Estados Unidos. Com o resultado, o atleta, que lutou na categoria Kumite sênior até 75kg, somou 90 pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), que rende uma vaga na seleção brasileira de 2027 ao melhor ranqueado.

Atleta e professor da Associação Shido-Kan, em Pelotas, Marques teve uma campanha de superação rumo ao pódio. Logo na primeira luta, contra Sahil Kasturi, lutador titular da seleção norte-americana, o pelotense sofreu dois cortes no olho esquerdo e precisou de atendimento médico ainda durante o combate. Mesmo assim, seguiu na disputa e garantiu a vitória:

— Eu estava ganhando de 1 a 0 até ter a lesão e, mesmo assim, continuei na luta, terminei, ganhei a luta e avancei.

Na sequência, já nas quartas de final, o pelotense enfrentou Allan Maldonado, atleta da Guatemala e medalhista pan-americano. Após sair na frente, acabou sofrendo a virada e foi derrotado. Com a ida do adversário à final, o brasileiro retornou à competição pela repescagem e conquistou o bronze.

— Muito feliz com o resultado e principalmente com a atuação em um evento de alto nível. Trabalhamos muito para estar sempre entre os melhores e tenho certeza que conquistas grandes estão por vir — celebra Marques.

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O desempenho também foi exaltado pelo pai e professor do atleta, Ilton Marques:

— Apesar da lesão logo na primeira luta, Fernando fez uma excelente competição. Estamos orgulhosos da atuação dele e vamos seguir trabalhando forte para mais resultados em nível internacional.

Após a competição, o atleta segue em acompanhamento médico e ainda avalia a participação em treinamentos com uma equipe norte-americana antes do retorno ao Brasil, previsto para quinta-feira (9).

Agora, o pelotense vira seu foco para o Campeonato Brasileiro de Karatê. A segunda etapa da competição acontece em Ilhéus, na Bahia, entre os dias 15 e 19 de abril. Em março, Fernando Marques já participou da primeira etapa do campeonato nacional, ficando em terceiro lugar.

A participação do pelotense no USA Open foi viabilizada pelo projeto Karatê do RS para o Mundo II, idealizado pelo próprio Fernando Marques. A iniciativa conta com financiamento do Governo do Estado, por meio do programa Pró-Esporte RS, além do patrocínio de empresas locais.



