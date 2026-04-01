Pelotas prepara pacote de reforços e mira elenco competitivo para a Divisão de Acesso: "Precisamos dos tiros certos"

Após confirmar Daniel Silveira como novo vice-presidente, o Pelotas deve intensificar nos próximos dias o processo de montagem do elenco para a disputa da Divisão de Acesso. Segundo o presidente Rodrigo Brito, os anúncios devem começar a partir de segunda-feira (6).

— O Pelotas já tem alguns jogadores contratados, o Pedro [Brito] já fez vários contatos com outros jogadores para montagem da equipe, também temos um treinador já bem encaminhado para a contratação. [...] Acredito que a partir de segunda-feira e terça-feira a gente já vai começar a anunciar não só os nomes, mas também anunciar o nosso treinador — afirmou, em entrevista coletiva.

Conforme Brito, a folha salarial do Lobo será semelhante a de 2024, quando também disputou a Divisão de Acesso. No entanto, ele destacou que o grupo desta temporada será mais qualificado e competitivo que o daquele ano.

— Precisamos de mais [jogadores], mas também precisamos dos tiros certos, aquela velha fala da bala de prata. A gente precisa de tiros certos, porque o cobertor é curto e a gente precisa fazer um time competitivo.

O dirigente também avaliou que o tempo até o início da Divisão de Acesso, previsto para agosto, é suficiente para estruturar a equipe, mas ressaltou a importância de sair na frente na montagem do elenco.

— Quem tem pouco dinheiro tem que começar a fazer as coisas antes, esse é o nosso objetivo.

Entre as contratações já encaminhadas estão o goleiro Rodrigo Mamá e o meia Jean Roberto, que disputaram a Copa FGF com o Lobo em 2025. Outro atleta com contrato com o Áureo-Cerúleo é o volante Vinícius Kiss, no entanto o atleta assumiu a função de diretor de futebol do Metropolitano-SC e tem seu retorno incerto.

Fora da Copa FGF

O presidente reforçou os motivos que levaram o clube a não disputar a Copa FGF. Para ele, as incertezas em torno da competição, mesmo após o congresso técnico, confirmam que a decisão foi acertada.

— É um campeonato difícil para os clubes do interior, porque é alto custo e muito pouco retorno — afirmou.

A projeção dos clubes participantes é de um custo de ao menos R$ 350 mil para a disputa, sem garantia de vagas nacionais ao campeão. Na avaliação de Brito, o investimento poderia comprometer o desempenho do Pelotas na Divisão de Acesso, principal objetivo da temporada.

— Não se pode administrar um clube como uma empresa se tu vai entrar em uma competição altamente deficitária para o teu clube e que vai te deixar uma herança que talvez tu não consiga dar o sprint que tu precisa na competição mais importante.

Novo vice-presidente

Alinhado ao discurso da presidência, o novo vice-presidente, Daniel Silveira, destacou a necessidade de buscar recursos para viabilizar a montagem do elenco.

— Nós vamos ter que cavar dinheiro para fazer frente às despesas, não só com a contratação, como com o patrimônio do clube também.



